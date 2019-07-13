Şevket Eygi'ye son görev
Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlanıyor.13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:54
Mehmet Şevket Eygi için cenaze töreni düzenleniyor.
Gazeteci, yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar, dün akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. Eygi'nin Fatih Camii'ndeki cenaze namazına başta Başkan Erdoğan olmak üzere birçok bakan ve devlet adamı da katıldı.
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