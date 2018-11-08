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Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?

Photoshop yoluyla çok sayıda düzmece içerik üreten provakatöreler şimdi de su faturaları üzerinden insanları etkileme çabasına girdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:42
Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?

Sokak olaylarının ve toplumsal çatışmanın son yıllarda neredeyse sıfıra inmesiyle umduğunu bulamayan çevreler, Suriyeliler üzerinden halkı kin ve nefrete sürüklemeye çalışıyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili bir süredir sosyal medyada devam eden yalan furyası, son 6 ayda yoğunluk kazandı.

Akla hayale gelmeyen yalanlar, montaj yoluyla üretilen içeriklerle özellikle Facebook üzerinden servis ediliyor ve bu paylaşımlar, diğer vatandaşlar tarafından on binlerce kez paylaşılıyor.

Yüz binlerce beğeni, binlerce yorum ve on binlerce paylaşım alan montaj içerikler, inanılmaz bir bilgi kirliliğine sebep oluyor ve devletin kurumlarının geçtiği gerçek bilgiler yerine, söz konusu tezvirat toplumun algısını yönlendiriyor.

Devletin Suriyelilere maaş bağladığı, sınavsız üniversiteyegirdikleri, TOKİ'den bedava ev verileceği, telefon faturalarını devletin ödediği, arabaları için vergi ödemedikleri, memur olarak atanacakları yalanlarının yanı sıra, montajlanmış bir su faturasından üretilen yalan dikkat çekti.

Konya'daki KOSKİ'ye ait bir su faturasının üzerinde photoshopla oynanarak isim ve fatura bilgileri değiştirilen faturada borç bilgisi "0.00" olarak görülüyor.

Ancak faturada, kullanım bilgileri incelendiğinde, abonenin zaten su kullanmamış olduğu, bu nedenle borç bilgisinin faturaya yansımadığı dikkati çekiyor.

Öte yandan, Kemal El-Ali isimli bir Suriyeliye ait olduğu iddia edilen fatura, KOSKİ'nin sisteminden sorgulanınca, faturanın aslında başka bir isme ait olduğu görülüyor.

SAHTEKARLIĞI GÖREN VATANDAŞLAR UYARDI

Ayrıca düzmece faturaya sosyal medyada vatandaşların bir kısmı inanmadı ve KOSKİ'den faturayı sorgulayarak, bunun bir sahtekarlık olduğunu gözler önüne serdiler.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 06:42
  1. Konya
  2. yalan
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  4. su faturası
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