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Yaşam Sevindirici bir haber: Saatler sonra arama kurtarma çalışmalarına umut oldu! Kız çocuğu kurtarıldı
Yaşam

Sevindirici bir haber: Saatler sonra arama kurtarma çalışmalarına umut oldu! Kız çocuğu kurtarıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık depreminden umut veren haberler de geliyor. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışarak enkaz altında sıkışan depremzeleri kurtarıyor. Sevindiren bir haber de Malatya'da geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:04:00 - 2023-02-06 19:11:04
Sevindirici bir haber: Saatler sonra arama kurtarma çalışmalarına umut oldu! Kız çocuğu kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın son yaptığı açıklamaya göre 106 kişinin öldüğü 1388 kişinin de yaralandığı Malatya'da devam eden kar ve soğuk havaya rağmen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Malatya'da bir yıkılan bir apartman üzerinde başlayan kurtarma çalışması mutlu sonla bitti. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. Arama kurtarma ekipleri saatlerce uğraştıktan sonra 6 yaşlarında bir kız çocuğun enkaz altından çıkarttı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı.

Çocuğun hastaneye kaldırılırken babasına sarılmak istemesi izleyenlerin gözünü yaşarttı. Küçük kız hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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