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Ekonomi Sevindiren gelişme! Bir ilimiz daha hızlı trene kavuşuyor
Ekonomi

Sevindiren gelişme! Bir ilimiz daha hızlı trene kavuşuyor

Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 18:42:00 - 2022-05-23 18:55:40
Sevindiren gelişme! Bir ilimiz daha hızlı trene kavuşuyor

Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.

Elektrik verilmeye başlandı

Proje kapsamında dün Ankara'dan Gaziantep'e gelen yüksek hızlı tren, hat üzerinde beş gün sürecek olan pantograf dinamik ölçüm test analizlerine bugün başladı.
Pantograf katener dinamik etkileşim testi tren hattına bugün elektrik verilmesi ile başladı. Yüksek hızla test sürüşlerinin yapıldığı hat üzerinde güvenlik önlemleri alınarak gerekli ölçümler yapılıyor.

Cuma günü son bulacak olan test sürüşlerinin ardından hattın yüksek hızlı trenleri için uygunluk kararı verilecek.

 

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