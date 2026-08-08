Sevimli sincabı elleriyle besledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir çay bahçesinde çevredekilerin ilgi odağı olan sevimli sincap, Ali Günay isimli bir vatandaş tarafından avucundan beslendi.
Olay, İnegöl’de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra Ali Günay’ın yanına yaklaştı.
Günay, kendisinden kaçmayan sincaba çekirdek verdi. Sincap, uzatılan çekirdekleri Günay’ın elinden yerken ortaya renkli görüntüler çıktı.