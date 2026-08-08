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Yerel Sevimli sincabı elleriyle besledi
Yerel

Sevimli sincabı elleriyle besledi

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Sevimli sincabı elleriyle besledi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir çay bahçesinde çevredekilerin ilgi odağı olan sevimli sincap, Ali Günay isimli bir vatandaş tarafından avucundan beslendi.

Olay, İnegöl’de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra Ali Günay’ın yanına yaklaştı.

Günay, kendisinden kaçmayan sincaba çekirdek verdi. Sincap, uzatılan çekirdekleri Günay’ın elinden yerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

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