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Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye sıkıştırdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye sıkıştırdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde minibüsçülük yapan Celal Yalçın ve Sait Yalçın, Cürek mevkisinde kafasını tenekeye sıkıştırmış ayı yavrusuyla karşılaştı. Kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar yavru ayıya yardım etmek üzere yakalayarak kontrol altına aldı. Yavru ayıyı kontrol altına alan vatandaşlar ayının tenekeye sıkışan kafasını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Kafasındaki tenekeden kurtulan ayı daha sonra tedavisinin ardından tekrar doğal hayatına bırakıldı.

Cep telefonu ile kaydedilen ayının tenekeye kafasını sıkıştırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Vatandaşların yavru ayıyı kurtarma çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
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