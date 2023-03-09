Sevilla maçına saatler kala İrfan Can şoku! Böyle birşey görülmedi...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kızağa çekildi. Dünya Kupası arası sonrası performansı 180 derece değişen milli futbolcu kesik yemeye başladı. Son oynanan lig maçında kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'nin bu akşamki Sevilla mücadelesinde de yedek soyunacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kızağa çekildi. Dünya Kupası arası sonrası performansı 180 derece değişen milli futbolcu kesik yemeye başladı. Son oynanan lig maçında kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'nin bu akşamki Sevilla mücadelesinde de yedek soyunacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda beklenen karar geldi. Lige harika giren deneyimli futbolcu, Dünya Kupası arasının ardından tepetaklak olmuştu. Birçok maçta taraftarlarca ıslıklanan İrfan Can Kahveci buna karşın formasını kaybetmemişti.
Jorge Jesus nihayet Süper Lig'de oynanan son Kayserispor maçında İrfan Can Kahveci'ye kesik attı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu son 30 dakikada görev aldı. Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci kararından bu akşam da dönmeyeceği kaydedildi. Akşam'a göre;
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Sevilla deplasmanına çıkacağı maçta İrfan Can Kahveci'nin tekrar kesik yiyeceği belirtildi. Jesus'un kritik müsabakada orta sahanın merkezini üçleyeceği ve İrfan Can Kahveci'yi yeniden yedek soyunduracağı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan İrfan Can Kahveci 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.
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