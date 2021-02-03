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Spor Sevilla Kral Kupası'nda yarı finale çıktı
Spor

Sevilla Kral Kupası'nda yarı finale çıktı

İspanya'da Almeria'yı 1-0 yenen Sevilla Kral Kupası'nda ilk yarı finalisti oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 04:31:00 -
Sevilla Kral Kupası'nda yarı finale çıktı

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı tek maçla başladı.

Turun ilk eşleşmesinde iki Endülüs takımı Almeria ve Sevilla karşılaştı.

Sevilla, alt lig temsilcisi karşısında oldukça zor anlar yaşadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Sevilla'ya turu getiren gol 67. dakikada geldi. Arjantinli golcü Lucas Ocampos, bir önceki turda yine 1-0 biten Leganes maçında olduğu gibi golünü atarak bir kez daha takımına turu getiren isim oldu.

Sevilla bu sonuçla, Real Madrid ve Atletico Madrid'in erken elendiği Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde ise şu maçlar oynanacak:

Levante - Villarreal

Granada - Barcelona

Real Betis - Athletic Bilbao

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