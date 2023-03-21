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Spor Sevilla kalecisine saldıran taraftara ibretlik ceza
Spor

Sevilla kalecisine saldıran taraftara ibretlik ceza

PSV Eindhoven'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı maçta İspanyol ekibinin kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftara 40 yıl maçlardan men edilme cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 11:35:00 -
Sevilla kalecisine saldıran taraftara ibretlik ceza

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında PSV Eindhoven'a konuk olan Sevilla'nın Sırp kalecisi Marko Dmitrovic, karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya giren Hollandalı bir taraftarın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Maçın ardından Dmitrovic, yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" diye konuşmuştu.

PSV Eindhoven, taraftarla ilgili cezayı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Dmitrovic'e saldıran taraftara 40 yıl maçlara giriş yasağı verildiği belirtilerek, "Dmitrovic'e saldıran taraftara verilen 40 yıllık cezanın yanı sıra PSV, kulübün zararlarının karşılanması için de işlem başlatacaktır" ifadeleri yer aldı.

Saldırganın 2 yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de alınmayacağı belirtildi.
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Reuters'ta yer alan haberde Dmitrovic'e saldıran taraftarın Hollanda Futbol Federasyonu tarafından daha önce 2026'ya kadar maçlardan men edildiği aktarılırken bir arkadaşının biletiyle Sevilla maçına girdiği ifade edildi.

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