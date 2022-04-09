Sevilla - Granada maçı sonucu kaç kaç! İspanya La Liga Sevilla - Granada maçı golleri özeti
İspanya La Liga'da 31. haftanın heyecan devam ediyor. Sevilla ile Granada karşı karşıya geldi. Futbolseverler Sevilla - Granada maçı soncunu merak ederken, Sevilla - Granada maçı golleri, pozisyonları ve puan durumu da araştırılıyor. Sevilla - Granada maçında toplam gol fieleri buldu. Peki Sevilla - Granada maçı kaç kaç bitti? Sevilla - Granada maçı sonucu ne? İşte Sevilla - Granada maç sonucu, maç özeti!
İspanya La Liga'da heyecan 31. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın açılış maçında Sevilla sahasında Granada ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri; Diego Carlos, Lucas Ocampos, Rafa Mir ve Papu Gomez'den geldi. Granada'nın golleri ise Darwin Machis ve Victor Diaz'dan geldi.
Sevilla bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve lider Real Madrid ile puan farkını maç fazlasıyla 9'a düşürdü.
İspanya La Liga puan durumu
İspanya La Liga’da Real Madrid 69 puanla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid’i 60 puanla Sevilla takip etmekte.