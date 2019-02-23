İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında Sevilla sahasında Barça'yı konuk edecek. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu eleyen Sevilla'nın Barcelona ile yapacağı La Liga maçının tarihi ve saati belli oldu. Peki, Sevilla Barcelona La Liga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

23 Şubat Cumartesi günü(Bugün) saat 18:15'te oynanacak olan maç Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

La Liga'da son durum ne?

Ligdeki 24. karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid'i ağırlayan Barcelona, 1-0 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.

Evinde Girona'ya 2-1 mağlup olan Real Madrid'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.



La Liga'da puanını 54'e çıkaran lider Barcelona, Atletico Madrid'in 7 puan önünde yer aldı. Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki farkı ise 9 puana çıkardı.