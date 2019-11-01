Sevilla Atletico Madrid maçı ne zaman? Sevilla Atletico Madrid saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Sevilla ise sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sevilla Atletico Madrid La Liga maçı ne zaman? Sevilla Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Sevilla ise sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sevilla Atletico Madrid La Liga maçı ne zaman? Sevilla Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Sevilla Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sevilla Atletico Madrid maçı yarın saat 20.30'da başlayacak. Sevilla ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.