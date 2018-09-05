Sevilen türkücünün ölümünden sonra icra takibi başlatıldı

Rize'de geçirdiği elim trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kentin sevilen türkücülerinden Ahmet Çakar hakkında icra takibi başlatıldı.

Kaza, 25 Ağustos'ta, Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Rize Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün personeli olan Ahmet Çakar'ın cenazesi, Azaklı Hoca köyünde toprağa verildi.

Kaza sonrası araç kiralama şirketi tarafından Ahmet Çakar hakkında, 60 bin liralık hasar masrafı için icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı. Şirket yetkililerinin, kaza sırasında Çakar'ın alkollü olduğu gerekçesiyle kaskonun karşılamadığı masrafı tahsil etmek için harekete geçtiği belirtildi. Yetkililerin, tahsilatın, Çakar'ın çalıştığı kurumdaki tazminatı üzerinden yapılması için girişim başlattığı öğrenildi. Ahmet Çakar'ın alkollü olup, olmadığının Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak raporla belirleneceği öğrenildi.

Ahmet Çakar, UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Listesi'ne alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da düzenlenen ödül törenine katılıp, burada kemençe eşliğinde atma türkü söylemişti.