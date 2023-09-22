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Gündem Sevilay Yılman'dan ağızları açık bırakacak iddia! Rezalet ki ne rezalet! 'Narsist, egosantrik ve kibir abidesi!'
Gündem

Sevilay Yılman'dan ağızları açık bırakacak iddia! Rezalet ki ne rezalet! 'Narsist, egosantrik ve kibir abidesi!'

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:53:00 - 2023-09-22 15:59:46
Sevilay Yılman'dan ağızları açık bırakacak iddia! Rezalet ki ne rezalet! 'Narsist, egosantrik ve kibir abidesi!'

Önce Kemal Kılıçdaroğlu, sonra da Meral Akşener'le yaptığını iddia ettiği konuşmaları ifşa ederek tartışmaların odağında yer alan gazeteci Levent Gültekin'le ilgili duyanların ağzını açık bırakacak bir iddia geldi. Gazeteci Sevilay Yılman, Gültekin'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni cumhurbaşkanı adayı yapın, kesin kazanırım" dediğini, Kılıçdaroğlu "Nasıl bu kadar eminsin" diye sorunca da "AK Partili muhafazakar kadınların tamamı bana hayran" cevabı verdiğini iddia etti.

Gazeteci Levent Gültekin önce "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adaylığımı ben bile engelleyemem' dedi" dedi. Bu sözleri uzun süre tartışılan Gültekin, dün de "Meral Akşener bana 'Bu partiyi Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yapmak için kurmadım' dedi" iddiasında bulundu. Meral Akşener, "Yalan söylüyor" deyip Gültekin'i mahkemeye vereceğini duyurdu. 

Sevilay Yılman sosyal medyadan yazdı

Levent Gültekin'in açıklamaları tartışılırken, gazeteci Sevilay Yılman'dan ağızları açık bırakan bir iddia geldi. Levent Gültekin'in 2028 seçimleri öncesi Kemal kılıçdaroğlu'na "Beni aday gösterin kesin kazanırım. Çünkü AK Partili muhafazakar kadınların tamamı bana hayran" dediğini iddia etti. İşte Sevilay Yılman'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım: 

O zaman Kılıçdaroğlu sözleri de doğru mu?

- Yahu kardeşim düşmanımın düşmanı dostumdur kafasıyla külliyen yalan söyleyen adama sahip çıkıyorsunuz! Madem Levent Gültekin’in söyledikleri doğru oluyor… O zaman 2 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu’num kendisine; “Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok!” açıklamaları da doğru!

'Adam habire zırvalıyor.. '

- Adam habire zırvalıyor ve siz CHP’liler de Meral Akşener’e ve partisine husumetten destek oluyorsunuz! Azıcık ilkeli olun lütfen. Bu adam kendisine büyük önem atfetmek için resmen sallıyor ve siz de tuzağına düşüyorsunuz! Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener ona iddia ettiği cümleleri kurmadı!

'Beni aday yapın, seçimi garantileyin...'

- Ha ama şu var. Ki, bizzat genel merkezde, çok üst düzey isimlerden duydum. Levent Gültekin 2018’de Kemal Bey’e; "Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın ve sonucu garantileyin!” diyor. Kemal Bey de şaşırıyor bu özgüvene ve soruyor; "Nasıl bu kadar kesin konuşuyorsunuz Levent Bey?” diyor. O da cevaben;
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"Kemal Bey muhalefet zaten cepte! Sorun AK Partili muhafazakarlar. Erkeklerinin değil ama kadınlarının oyunu garanti ediyorum çünkü tamamı bana çok hayran, aşık! Ölüyorlar benim için” diyor.

'Narsist, egosantrik ve kibir abidesi!'

Kılıçdaroğlu da cevaben; "İlginç bir yaklaşım” demekle yetiniyor. Yani adam bu kadar narsist, egosantrik ve kibir abidesi!

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