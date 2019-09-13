Sevilay Öztürk’ten Londra’da bronz madalya

Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda ilk madalya Sevilay Öztürk’ten geldi. 47,35’lik derece elde eden Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı.

Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda, kadınlar 50 metre kelebek finali dünkü organizasyonla sona erdi. Milli sporcu Sevilay Öztürk, elde ettiği 47,35’lik dereceyle bronz madalya kazanırken, diğer bir milli sporcu Sümeyye Boyacı 47,85’lik derecesiyle 6. sırada yarışı tamamladı.

Öztürk: "İnşallah cumartesi günü birincilik madalyası alırım"

Bronz madalyanın sahibi olan Sevilay Öztürk, cumartesi günü gerçekleşecek yarışta birinci olmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Lise 3 öğrencisiyim. 2018’de Avrupa 1’ncisi oldum. Burada da birincilik madalyasını hedefledim. Birincilik madalyası alamadım ama üçüncülük madalyası alarak bayrağımı dalgalandırdım. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda birincilik kürsüsüne çıkacağım. Cumartesi günü de sırt yarışım var. İnşallah birincilik madalyası alırım" dedi.

Eroğlu: "Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Bireysel engelliler ve yüzme takım kaptanı Beytullah Eroğlu ise 50 metre kelebek finalinde müsabakayı 7. sırada bitirirken, yarışın ardından yaptığı açıklamalarında, "2001 yılında bu spora başladım. 2010 yılında milli mayoyu giydim. Bunun üzerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya şampiyonlukları yaşadım. Buraya da Dünya Şampiyonu olarak geldim. Ben 2 yıldan beri favori olarak Dünya Şampiyonalarına katıldım. Maalesef ki bizi sevmeyen insanlar tarafından lobiye maruz kaldık. Yukarıdan 12 rakip indirdiler ve benden daha hafif engelli insanlar bunlar. Maalesef mücadelem sonuç vermese de beni örnek alarak spora başlayan Sevilay Öztürk, bugün Dünya 3’ncüsü oldu. İnşallah Sümeyye Boyacı’dan da aynı performansı bekliyoruz. Biz buraya madalya almaya geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman olduğu gibi madalya hedefimiz var. Sporseverlerden dualarını bekliyoruz. Bizim elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Albas: "Türk halkının dualarıyla daha yüksek başarılar elde edeceğiz"

Bedensel Engelliler Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Albas ise Londra’da Dünya Şampiyonası için bulunduklarını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası’nda 8 oyuncumuz bulunuyor. Bugün çok mutluyuz, Sevilay Öztürk ile üçüncülük madalyasına ulaştık. İnşallah cumartesi günü Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk’ten madalya bekliyoruz. Bu madalyalar çok önemli. Dünya Şampiyonası’nın yanı sıra 2020 yılında Tokyo’da yapılacak olan Paralimpik oyunlarda ülkemizin sporcu sayısını belirliyor. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Dünya Şampiyonası için 2 aydan beri sıkı bir şekilde kamptayız, çalışmalarımız devam ediyor. Teknik ekibimiz sağlam. 4 antrenör ve fizyoterapistimiz olmak üzere sporcularımızın arkasındayız. Buradan Bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz. Türk halkı dualarını bizden eksik etmesin. Onların desteğiyle bizler daha yüksek başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.