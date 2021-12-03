Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Deniz Baykal duyunca gözleri doldu'

Mehmet Sevigen Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sebebi ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partisinden ihraç edilen Mehmet Sevigen, neden ihraç edildiğini şöyle özetledi: "Sabah Gazetesi'ne röportaj verdiğim için 40 yıllık partimden kovuldum."

'Partiyi tek adam rejimi ile yönetiyor'

"CHP'de Genel Başkan'ı eleştirmek yasak." diyen Sevigen, "Partinin gidişatına itiraz gösterenleri tek tek CHP'den atıyorlar. Kendine biat etmeyen il, ilçe başkanlarını bile görevden aldı. Kılıçdaroğlu, CHP'de korku imparatorluğu kurdu. 'Aday olacağım' diyor ama olmayacak. Yine Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir aday çıkarma peşinde." ifadelerini kullandı.

'Baykal'ın gözleri doldu'

"Deniz Baykal sizin ihraç kararınıza nasıl tepki gösterdi?" sorusuna da cevap veren Sevigen, zina kasedi ortaya çıkınca koltuğundan olan Deniz Baykal'ın, partiden ihraç edildiğini öğrenince gözlerinin dolduğunu söyledi:

"Sayın Baykal'a, 'Sizin son kaleniz de yıkıldı CHP'de' dedim. Deniz Bey çok üzüldü duyduğunda, gözleri doldu. Bunları hak etmiyoruz. Bir ay içinde kapının önüne kondum. Deniz Bey'e kaset komplosunu kurup, Kılıçdaroğlu'nu getiren güç, şimdi de partiyi dizayn ediyor. Bakın, Bursa'dan milletvekili yaptığı Aykan Erdemir, FETÖ'nün bir numaralı adamı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul şimdi hapiste. Hâlâ danışmanı olan Rasim Bölücek'in de FETÖ bağlantısı çıktı."