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Sevgisizlik çocuğun boyunu kısaltıyor

Bodurluğun ülkemizde rastlanan en önemli sebebi ise kötü beslenme..

18 Aralık 2018 Salı 17:53
Sevgisizlik çocuğun boyunu kısaltıyor

Boy kısalığının sebepleri oldukça fazladır. Ailevi boy kısalığı, yapısal boy kısalığı ve ergenliğin gecikmesi, iskelet sistemi hastalıkları, doğum kilosunun düşük olması, beslenme bozukluğu, kronik hastalıklar, uzun süreli ilaç kullanımı, turner sendromu, büyüme hormonu eksikliği ve sevgi yoksunluğu sebepler arasındadır. Bunlardan ülkemizde en çok rastlanan sebep; hayatın ilk yıllarında geçirilen beslenme bozukluğudur. Uzun süren beslenme bozukluğu olan çocukta önce kilo düşer, sonra boy kısa kalır.

Bodurluğu önlemenin imkanı var mı?

Bodurluğu önleyebilmek için sağlıklı bir beslenme ilk şart. Büyüme hormonu eksikliğinde erken yaşlarda büyüme hormonu tedavisine başlanması tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Hipotiroidinin durumu yenidoğan döneminde taranarak teşhis konması ve tiroid hormonu ile hemen tedaviye başlanması gerekir. Erken teşhis ve tedavi ile boy kısalığının yanı sıra daha da önemlisi zeka geriliği önlenmiş olur. Turner sendromunda erken büyüme hormonu tedavisi ile normal nihai boya erişilmesi mümkündür. Doğum tartısı düşük doğan ve kısa boylu olan çocuklarda büyüme hormonu tedavisi ile nihai boyu uzatma konusunda başarılı çalışmalar vardır.

Boy kısalığının tedavisi var mıdır?

Boy kısalığı olan bir çocuğun tedavisi, boy kısalığı sebebine göre yapılır. Genel olarak ailevî ve yaradılıştan boy kısalığı olan çocuklar için bir tedavi yoktur. Bu çocukların büyüme hızları yönünden izlenmesi gereklidir. Yaradılıştan boy kısalığı olan çocuklar, aynı zamanda ergenliğe de geç girerler. Bu çocuklardan 14 yaşına geldiği halde ergenliğe girmemiş olanlara ilaç vermek gerekebilir. Kalp, akciğer, böbrek vb. hastalığı olan çocuklarda bu hastalıkların tedavisi önemlidir. Günümüzde büyüme hormonu eksikliğine bağlı boy kısalığı olan çocukların boyları büyüme hormonu verilerek yeterli ölçüde uzatılmaktadır. Büyüme hormonu kullanabilmek için boy kısalığı olan çocukların titiz bir şekilde incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu ilacın en çok büyüme hormonu eksikliğinde yararlı olduğu unutulmamalıdır.

Çocuklar yılda kaç cm uzarlar?

Çocukların büyüme hızları yaşlarına göre değişmektedir. Yenidoğan bir bebeğin boyu ortalama 50 cm.’dir ve bebekler ilk yılda 25 cm., ikinci yılda 10 cm. uzarlar. Daha sonra yıllık büyüme hızı giderek azalır. Çocuklar 3-4 yaş arasında yılda 7 cm., 5-6 yaş arasında yılda 6 cm., 6 yaştan ergenlik dönemine kadar yılda 5 cm. uzamaktadır. Ergenlik döneminde ise büyüme patlaması olur ve bu dönem boyunca kızlar ortalama 15 cm., erkekler 20 cm. uzamaktadır. Ergenlik dönemi bitiminde boy uzaması durmaktadır.

Çocuğumuzun boyu ne kadar olacak?

Çocukların boyları tahmin edilebilir mi? Evet edilebilir.

Çocukların boyları en kolay anne ve baba boylarına bakılarak tahmin edilebilir. Bunun için aşağıdaki formüller kullanılmaktadır:

Tahmini boy (kızlar için):

Anne boyu+(baba boyu-13) /2

Tahmini boy (erkekler için):

Baba boyu+anne boyu+13/2

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:05
  1. çocuklarda boy kısalığı
  2. boy kısalığının sebepleri

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