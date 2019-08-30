0553 313 94 23

Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış

Bursa’da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanık tahliyesini talep etti.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:06
Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış

Bursa’da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanık tahliyesini talep etti. Sanığın, sevgilisini buluşmadan önce 79 kez aradığı, kadının ise 4 kez mesaj attığı ortaya çıktı.


Geçen yıl eylül aynda Yıldırım Millet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ümit Varol (31), gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever’i (35) aracıyla seyir halindeyken ateşe vererek yolun ortasına attı. Vatansever hayatını kaybederken, kaçarken kaza yaparak yaralanan Varol ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.


Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol’un 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu, genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip beni hastaneye götürdü. Maksadım benzini üzerime döküp kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



70 kez mesaj atıp, 79 kez aramış


Öte yandan cani adamın, Vatansever’e buluşmadan önce 70 kez mesaj atıp, 79 kez aradığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarında, Vatansever’in ise Varol’a 4 kez mesaj attığı belirlendi. Şahidin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de doğalgaz sonrası yollar onarılıyor
    1. Hakkari’de doğalgaz sonrası yollar..
    2. Ağustos ayına rağmen erimeyen kar..
    3. Başkan Tezel, Zafer Bayramını kutladı
    4. Bakan Akar açıkladı: 676 terörist..
    5. Milli Savunma Bakanı Hulusi..
    6. Tarım ve Orman Bakanlığı orman..
    7. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    9. Pazaryeri şirketleri İstanbul'da..
    10. Karınları acıkan yavru ayıları kendi..
    11. Trendyol'dan "Mega Eylül İndirim..
    12. Evde tereyağı nasıl yapılır?
    13. 19 yaşında 4.5 aylık hamileyken..
    14. Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış
    15. Nevşehir Belediyespor yöneticileri,..
    16. Kaftancıoğlu’nun katıldığı CHP..
    17. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 30..
    18. Nevşehir-Aksaray yolu sıcak asfalta..
    19. Kayserispor kaleci transfer etti
    20. Altıntaş’a dev Türk bayrağı
    21. Hasan Özer yuvaya döndü
    22. ’1845 Polis Korosu’ 30 Ağustos Zafer..
    23. Akar: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16,..
    24. Akar: "İdlib'de personelimize, gözlem..
    25. Dumlupınar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    26. Milli Savunma Bakanı Akar: "(FETÖ ile..
    27. GÜNDEM / 30 Ağustos 2019
    28. Dünya Barış Günü'nde saldıracaklardı!..
    29. AK Parti'de akraba yasağı!
    30. AK Parti Van Milletvekili Kartal’ın 30..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması