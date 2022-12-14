Sevgilim kaza yaptı ben de onu aldattım

Son olarak Tutkum Boğuşmak Show programına katılan bir kız, sevgilisini nasıl aldattığını söyledi. Kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olan programda genç bir kız, erkek arkadaşını nasıl aldattığını övünülecek bir şey varmış gibi gülerek anlatı.

Ben de aldattığım kişiyle sevgili oldum

Antalya Kaş’a tatile gittiğini ve sevgilisini aldattığını söyleyen kız, “Sevgilim, Kaş’a beni görmeye gelirken kaza yaptı. O esnada ben aldatıyor oldum. Ameliyat oldu. Ben de aldattığım kişiyle sevgili oldum.” gibi saçmalamaya başladı. İşin acı tarafı ise, onu dinleyenlerin tepki göstermek yerine çok iyi bir şey yapmış gibi gülmeleri oldu.

Diğer bir acı yanı ise bu tür programlara izin veren RTÜK’ün ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgisiz kalması.