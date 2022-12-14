Sevgilim kaza yaptı ben de onu aldattım
Kendini ilişki uzmanı ve s...olog olarak tanıtarak Tutkum Boğuşmak adı altında şovlar yapan Utku Ergin adlı komedyen! Programına katılan genç kızlara iğrenç iftiralar yaptırarak bunu program adı altına Türk ailesine pazarlıyor. Bu ülkede yapılan rezilliğin ekranlar önünde konuşulmasına izin veriliyor mu?
Son olarak Tutkum Boğuşmak Show programına katılan bir kız, sevgilisini nasıl aldattığını söyledi. Kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olan programda genç bir kız, erkek arkadaşını nasıl aldattığını övünülecek bir şey varmış gibi gülerek anlatı.
Ben de aldattığım kişiyle sevgili oldum
Antalya Kaş’a tatile gittiğini ve sevgilisini aldattığını söyleyen kız, “Sevgilim, Kaş’a beni görmeye gelirken kaza yaptı. O esnada ben aldatıyor oldum. Ameliyat oldu. Ben de aldattığım kişiyle sevgili oldum.” gibi saçmalamaya başladı. İşin acı tarafı ise, onu dinleyenlerin tepki göstermek yerine çok iyi bir şey yapmış gibi gülmeleri oldu.
Diğer bir acı yanı ise bu tür programlara izin veren RTÜK’ün ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgisiz kalması.