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Sevgililer Günü yerine “Bacılar Günü”

Pakistan’daki Tarım Üniversitesi, Sevgililer Günü’nün kutlanmasını yasaklayarak, dini değerleri ve kültürü korumak adına “Bacılar Günü”nün (Sisters’ Day) kutlanacağını duyurdu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:29
Sevgililer Günü yerine “Bacılar Günü”

Münübe Yılmaz

'Sevgililer Günü'nün (Valentine's Day) kutlanmasını yasaklayan Pakistan Tarım Üniversitesi, dini ve kültürel değerleri korumak adına Bacılar Günü’nü (Sisters Day) kutlanacağını duyurdu. Faisalabad’daki Tarım Üniversitesi, Pakistan’ın pek çok şehrinde yaygın hale gelen Sevgililer Günü yerine Bacılar Günü’nü teşvik etmelerinin amacının, İslami kültür ve geleneğin gençler üzerindeki etkisini korumak olduğunu belirterek, genç kızlara Bacılar Günü için ücretsiz olarak başörtüsü ve tüm vücudu örten bir elbise hediye edeceklerini açıkladı. “Bizim kültürümüzde kadınlar kız kardeş, anne, kız evlat, ve eş olarak güçlenir ve saygı görürler” diyen Rektör Yardımcısı Zafer İkbal Iqbal “Kültürümüzü unutuyoruz ve Batı kültürü de, bizi sahip olduğumuz değerlerden daha fazla uzaklaştırıyor” ifadesinde bulundu. “Tarım Üniversitesi olarak 14 Şubat günü tüm bayan öğrencilerimize ücretsiz başörtüsü ve uzun elbiseler dağıtacağız” sözlerini sarfeden İkbal, İslamın başka dinlerin aksine kadına değer verdiğini ve bu uygulama ile de kadınlara duyulan saygının artacağına inandığını açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:29
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