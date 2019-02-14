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Sevgililer günü Hristiyan adeti

Hristiyanların “kutsandıkları gün” olan Aziz Valentine’s Day (Aziz Valentine Günü) ülkemizde ‘Sevgililer Günü’ adıyla kutlanıyor. İslam dininde yeri olmayan bu günü fırsata çevirmek isteyen mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar fiyatları yüzde yüz artırıp halkın cebindekileri boşaltırken, uzmanlar, “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, onlardan sayılır” hadisini hatırlatarak, “Sevgililer Günü bir Hristiyan adetidir” uyarısında bulundular.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:20

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Hristiyanların kutsal günü olan Aziz Valentine Günü yıllardır ülkemizde 14 Şubat Sevgililer Günü adı altında kutlanıyor. Sözde Sevgililer Günü olarak bilinen günü de  fırsata çevirmek isteyenler, o güne özel olarak hazırlanan ürünlere fahiş fiyatta zam yapıp, dev afişlerle ‘14 Şubat Sevgililer Gününe özel indirim’ adı altında vatandaşların ceplerini boşaltıyorlar.

Her yıl 14 Şubat’ta çiftlerin birbirine hediyeler aldığı özel günün asıl amacı, Roma döneminde dinimizce haram kılınan zinaya insanları teşvik etmekti. Sözde doğurganlık tanrısının (!) şerefine düzenlenen eğlencelerde, erkekler bir kutunun içine atılan kadın isimlerini seçerek onlarla birlikte oluyor, hatta evleniyorlardı. O dönemde Roma İmparatoru bu uygulamayı yasaklamasına rağmen Aziz Valentine gizli gizli insanları birbirleriyle ilişki kurmaları için teşvik etmiştir. Günümüzde 14 Şubat sözde Sevgililer Günü daha çok ticari amaçlar güdülerek kutlanıyor. Ancak bugünün İslam dininde yeri olmadığı gibi, çıkıştaki uygulamalar İslam’ın tamamen men ettiği sapkınlıklar içeriyor. Ayrıca Men teşebbehe hadisinde insanlara: “Ve men teşebbehe bi kavmin fehüve minhüm” (Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, onlardan sayılır) şeklinde uyarıda bulunuyor.

İnsanları sömürüyorlar

Sözde Sevgililer Günü’nü fırsata çevirmek isteyen fırsatçılar cinsel içerikli özel ürünleri insanlara fahiş fiyattan satıyor. Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü ve yılbaşı gibi sözde özel günlerde satışa sunulan ürünlerde, yüzde yüze varan zamlar yapan fırsatçılar, bir de hazırladıkları dev indirim afişleriyle sanki fiyatları indirmiş gibi insanları aldatıyorlar. İslam medeniyetinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sembolü olarak kabul edilen gülleri bile “Sevgi ve aşkı temsil ediyor” diyerek vatandaşlara fahiş fiyattan satıyorlar.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:20
  1. Ankara
  2. Hristiyanlar
  3. Aziz Valentine Günü
  4. 14 Şubat Sevgililer Günü
  5. Sevgililer Günü
  6. fahiş fiyatta zam
  7. 14 Şubat Sevgililer Gününe özel indirim
  8. 14 Şubat
  9. Roma dönemi
  10. doğurganlık tanrısı
  11. Roma İmparatoru
  12. Aziz Valentine
  13. İslam
  14. Ve men teşebbehe bi kavmin fehüve minhüm
  15. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa
  16. onlardan sayılır
  17. Men teşebbehe hadisi
  18. Öğretmenler Günü
  19. Anneler Günü
  20. Babalar Günü
  21. yılbaşı
  22. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)

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