Sevgililer günü Hristiyan adeti

Oğuzhan Gültekin Ankara

Hristiyanların kutsal günü olan Aziz Valentine Günü yıllardır ülkemizde 14 Şubat Sevgililer Günü adı altında kutlanıyor. Sözde Sevgililer Günü olarak bilinen günü de fırsata çevirmek isteyenler, o güne özel olarak hazırlanan ürünlere fahiş fiyatta zam yapıp, dev afişlerle ‘14 Şubat Sevgililer Gününe özel indirim’ adı altında vatandaşların ceplerini boşaltıyorlar.

Her yıl 14 Şubat’ta çiftlerin birbirine hediyeler aldığı özel günün asıl amacı, Roma döneminde dinimizce haram kılınan zinaya insanları teşvik etmekti. Sözde doğurganlık tanrısının (!) şerefine düzenlenen eğlencelerde, erkekler bir kutunun içine atılan kadın isimlerini seçerek onlarla birlikte oluyor, hatta evleniyorlardı. O dönemde Roma İmparatoru bu uygulamayı yasaklamasına rağmen Aziz Valentine gizli gizli insanları birbirleriyle ilişki kurmaları için teşvik etmiştir. Günümüzde 14 Şubat sözde Sevgililer Günü daha çok ticari amaçlar güdülerek kutlanıyor. Ancak bugünün İslam dininde yeri olmadığı gibi, çıkıştaki uygulamalar İslam’ın tamamen men ettiği sapkınlıklar içeriyor. Ayrıca Men teşebbehe hadisinde insanlara: “Ve men teşebbehe bi kavmin fehüve minhüm” (Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, onlardan sayılır) şeklinde uyarıda bulunuyor.

İnsanları sömürüyorlar

Sözde Sevgililer Günü’nü fırsata çevirmek isteyen fırsatçılar cinsel içerikli özel ürünleri insanlara fahiş fiyattan satıyor. Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü ve yılbaşı gibi sözde özel günlerde satışa sunulan ürünlerde, yüzde yüze varan zamlar yapan fırsatçılar, bir de hazırladıkları dev indirim afişleriyle sanki fiyatları indirmiş gibi insanları aldatıyorlar. İslam medeniyetinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sembolü olarak kabul edilen gülleri bile “Sevgi ve aşkı temsil ediyor” diyerek vatandaşlara fahiş fiyattan satıyorlar.