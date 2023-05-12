Sevgi pıtırcığı rolünün arkasında bakın ne yatıyor! KK'nın eşinin gerçek yüzü ortaya çıktı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünün anlatıldığı video sosyal medyada olay oldu.

Sevgi pıtırcığı rolüne soyunup sürekli bulaşık yıkayıp yemek yapan ve kendi halinde bir ev hanımıymış gibi bir hava oluşturmaya çalışan Selvi Kılıçdaroğlu'nun maskesinin altında bambaşka biri yatıyor.

Son günlerde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mitinglerde de boy gösteren Selvi Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Selvi Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazelerine katılıp ailelerine metanet ve sabır temennilerinde bulunduğu ve DHKP-C'li teröristlerin fotoğraflarını yakasına iliştirdiği görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu ailesinin ipliği bir kez daha pazara çıkarken söz konusu görüntüler, "Seçimleri kazanmak için girmeyecekleri kılık yok" dedirtti.