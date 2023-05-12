  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme! Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ürün fiyatlarındaki dalgalanmanın nedenini açıkladı

Seçime 2 gün kala skandal! CHP’li Başkan oy pusulaları ile enselendi

Deprem ve sel felaketinde ortadan kaybolan Balıklıgöl'deki balıklardan haber var!

Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

Köpek balığı, balıkçıları şoka soktu! 'Hoşt' diyerek tepki gösterdi: Ayaklarımı suya sokarken geldi

Muharrem İnce'nin partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek artıyor! Topluca kararlarını duyurdular

CHP’li isim Batı medyasına konuştu: Her türlü sapkınlığa ve Batı'ya bağlı yeni anayasaya göz kırptılar!

Ukraynalıların yerine o ülkenin vatandaşları Türkiye'ye akın etmeye başladı! 1,5 milyondan fazla insan....

Muharrem İnce adaylıktan çekilme nedenini açıkladı
Siyaset Sevgi pıtırcığı rolünün arkasında bakın ne yatıyor! KK'nın eşinin gerçek yüzü ortaya çıktı
Siyaset

Sevgi pıtırcığı rolünün arkasında bakın ne yatıyor! KK'nın eşinin gerçek yüzü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 21:56:00 - 2023-05-12 21:58:14

Eşine sürekli destek olan sevgi pıtırcığı bir ev hanımı imajı oluşturarak halkın gözünü boyamaya çalışan Selvi Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünün anlatıldığı video sosyal medyada olay oldu.

Sevgi pıtırcığı rolüne soyunup sürekli bulaşık yıkayıp yemek yapan ve kendi halinde bir ev hanımıymış gibi bir hava oluşturmaya çalışan Selvi Kılıçdaroğlu'nun maskesinin altında bambaşka biri yatıyor.

Son günlerde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mitinglerde de boy gösteren Selvi Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Selvi Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazelerine katılıp ailelerine metanet ve sabır temennilerinde bulunduğu ve DHKP-C'li teröristlerin fotoğraflarını yakasına iliştirdiği görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu ailesinin ipliği bir kez daha pazara çıkarken söz konusu görüntüler, "Seçimleri kazanmak için girmeyecekleri kılık yok" dedirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23