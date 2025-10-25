Sevgi Evi’nden TEKNOFEST’e: 17 yaşındaki genç mucit su altı dronuyla ödül kazandı

Bekircan Bayındır, çocukluğundan itibaren teknolojiye olan merakını çeşitli platformlarda oyun geliştirme ile besledi. İlerleyen yıllarda mühendislik alanına yönelerek su altı araçları üzerine çalışmalara başladı. Kurtuluş Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Bayındır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi'nde 10 yıldır yaşamakta ve burada edindiği deneyimlerle kendisini geliştirmektedir.

Bayındır, aynı yerde kalan takım arkadaşlarının desteğiyle geliştirdiği su altı dron projesi ile 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te 'takım lideri ödülü'nü kazandı. Önceki yıllarda da TEKNOFEST'te su altı araçları kategorisinde finale kaldığını belirten Bayındır, bu deneyimlerin kendisine değerli tecrübeler kazandırdığını ifade etti.

PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ

Bayındır, oyun kodlama dillerinde kendi oyunlarını geliştirmeye başladığını ve bu süreçte farklı grafik tasarımlar üzerinde çalıştığını söyledi. TEKNOFEST'i televizyonda izledikten sonra büyük bir ilham aldığını belirten genç mucit, "SOLOTÜRK'ler, Hürkuşlar ve Türk Yıldızları'nın performansından etkilendim. Kendim de bir gün bu alanda yer almak istedim" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle kendi takımlarını kurarak çeşitli alanlarda çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bayındır, mekanik kısımla ilgilendiğini ve gövde tasarımlarını geliştirerek kendini sürekli olarak bir üst seviyeye taşımaya çalıştığını ifade etti. "Dört yıllık bir emeğin sonucunda ödüller kazandım, bazı başarısızlıklarım oldu, ancak bunlar beni asla yıldırmadı. TEKNOFEST gibi organizasyonlar, gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynuyor" dedi.

GELECEK HEDEFLERİ VE MENTÖRLÜK ROLÜ

Bayındır, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını ve onun başarılarından ilham aldığını belirtti. Ürettiği su altı aracının, modüller entegre edilmiş ve görüntü işleyebilen bir yapı olduğunu vurgulayan Bayındır, "İlk aracımın tasarımı basitti, ancak zamanla daha karmaşık ve işlevsel hale getirdik" diye ekledi. Ayrıca, TEKNOFEST'te finalist olmalarının ardından, başka takımlara mentörlük yapmaya başladığını ifade etti. Bu süreçte mekanik alanda eğitimler vererek, diğer gençlere destek olmaya çalıştığını belirtti.

Gelecekte Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda pilotluk eğitimi almayı hedefleyen Bayındır, jet pilotu olma isteğini dile getirerek disiplinin kendisi için önemini vurguladı. Yazılım alanındaki gelişimine devam ettiğini ifade eden genç mucit, bu alandaki hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.