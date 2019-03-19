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Seve Barajı’ndan su tahliyesi başladı

Kilis’te Seve Barajı’nın dolması nedeniyle kapakları kontrollü şekilde açılmaya başlandı.

19 Mart 2019 Salı 11:57
Seve Barajı’ndan su tahliyesi başladı

Kilis’te Seve Barajı’nın dolması nedeniyle kapakları kontrollü şekilde açılmaya başlandı.


3 yıldır kuraklıkla boğuşan Kilis’te, bu yıl yağışların önceki yıllara oranla fazla olması nedeniyle Afrin ile Seve barajları ve Konak, Balikli, Sapkanlı, Musabeyli Üçpınar göletleri doldu. Bugün itibariyle 18 milyon metreküp kapasiteye sahip Seve Barajı’ndan Devlet Su İşleri ile Kilis Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde barajın kapakları açılarak su tahliyesi başladı. Yağışa bağlı olarak Seve Barajı’ndan su tahliyesinin devam edeceği bildirildi.


Afrin Barajı ise 2019 Ocak ayından itibaren kısa süre içerisinde 38 milyon metreküp su tuttu. Afrin Barajı’nın su kapasitesinin dolması nedeniyle buradan da barajın kapakları açılarak su tahliyesi yapıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:57
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