Sevda Türküsev ateş püskürdü! 'Taptığınız Batı bizi takdir ediyor'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan binlerce insanın hayatını kaybettiği depremde devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışırken muhalefet ve muhalif basın yayın organları provokatif açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümetin tüm yetkilileri bölgede canla başla organize olup depremzedelere el uzatırken, muhalefet algı operasyonu yaparak siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Sevda Türküsev tepki gösterdi

Afet bölgelerindeki çalışmaların yok sayılmasına tepki gösteren Sevda Türküsev de, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ateş püskürdü. Birlik beraberlik olmanın önemine vurgu yapan Türküsev, “Devletimiz güçlüdür. Devlet vızır vızır bölgede çalışmalarına devam ediyor.” dedi.

"Taptığınız Batı bizi takdir ediyor"

Yetkililerin birçok yere birden hizmet götürdüğünün altını çizen Türküsev, “Bunlar kolay mı? Yine de çok iyiyiz. Taptığınız Batı bizi takdir ediyor, bunlar hala pislik atıyor.” ifadelerini kullandı.