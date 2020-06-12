  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan iddianame

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:10:57 -
Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan iddianame

İSTANBUL (AA) - Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Noyan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sevda Noyan'ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta ifadesi alınmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı