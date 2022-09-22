Sevan Nişanyan'ın sözlerini destekleyen Ayşe Hür Kemalistlerin gazabına uğrayınca geri adım attı!

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Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Youtube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında önemli itiraflarda bulundu.

"Kendini Müslüman sayan ve beş vakit namazında olan insanlardan her zaman pozitif, dostane ve sempatik yaklaşımlar gördüm." diyen Nişanyan, "Düşmanlığı, devletin simgesi olan diktatörü kendilerine Ata belleyen Atatürkçülerden gördüm. Atatürkçülerle en ufak bir insani ilişkinin olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Sevan Nişanyan'ın sözlerini destekledi

Sevan Nişanyan'ın açıklamalarını Twitter hesabından paylaşan ateist tarihçi Ayşe Hür, Nişanyan'ın sözlerini destekleyerek, "Yalnız dediği doğru. Ben yıllardır atesitim diye çizerim, Ramazanlarda 'atesitten bedava sahur sohbetleri' diye Peygamberimiz yaşamadı, kitabınız sonradan derlendi derim, Atatürk'le ilgili sıradan bir eleştirime gösterilen tepkiyi görmemişimdir. Atatürkçüler çok bağnaz." dedi.

Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Ayşe Hür paylaştığı destek mesajından sonra Kemalistler tarafından bir dizi hakarete maruz kaldı. Tweet mesajını sildiğini duyuran Hür, ikinci paylaşımında şunları söyledi:

Pişman olduğum yazdığıma, çünkü hemen başladılar, o....u, k....r, k...e diye hakaretler yağdırmaya. Sildim twitimi.