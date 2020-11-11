Sevan Nişanyan'ın eşi Azerbaycan'ın zaferi sonrası kin kustu

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi 44. günde gelirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Acı verici bir bildiri imzaladım" sözleriyle Dağlık Karabağ'dan çekileceğini ilan etti. Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre, Türkiye'de bayrama yol açan anlaşma, kimi çevreleri hüzne boğdu. Bunun son örneği ise yurtdışında kaçak olarak yaşayan Firari Sevan Nişanyan'ın eşi Ira Tzourou oldu. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarıldığına inanmadığını söyleyen Tzourou, bölgeden çekilen fotoğraflar için "fotoşop" iddiasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şuşa kentinin kurtarılmasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ettiği görüntüleri paylaşan Ira Tzourou, 9 Kasım'da "Bir bayrak, bir tank, merkez de üç beş asker yürüyüşü filan, Şuşa'nın kurtuluşuna ait bir fotoğraf ne zaman paylaşacaksınız. Böyle kuru kuruya olmuyor" iddiasında bulundu.

Paylaşımına gelen bir tepkiye yanıt veren Tzourou, "Dünden beri koca şehri ele geçirdiniz diyorsunuz en ufak bir fotoğraf göremedik de pardon yani Reiz hep belge ister ya oradan alışkanlık oldu" iddiasında bulundu.

Tzourou, 8 Kasım tarihli paylaşımında ise şunları savundu:

"Ermenistan Şuşi düştü demedikçe inanmayın. Sabaha kadar sabır.. Aylardır yüz binlerce it kopuk ile savaşan bir avuç Ermeni askerinin direnci kırılacak ise başımız üzerinde yerleri var. Leonidas da 300 askeri ile milyon Pers askerine direndi. Tarihin altın sayfalarına geçti."

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki ilerleyişinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ira Tzourou, aynı gün yaptığı paylaşımda, "2015 senesinin Wikimedia fotoğrafına bayrak ekleyerek mi ele geçirdiniz şehri? Bravo ya masa üstü monopoly oyunu gibi yani" iddiasında bulundu.

İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonra Yunanistan'ın yardım teklifinde bulunmasına dahi karşı çıkan Tzourou, 31 Ekim tarihinde, "Sapık mısınız siz Yunanistan Samos adasında çatlamadık ev kalmadı! Hala sallanıyor ada! Bir de Türkiye ye yardım mı göndereceğiz!" diye yazdı.

Ira Tzourou'nun eşi Sevan Nişanyan'ın da Türkiye karşıtı paylaşımları hafızalardaki tazeliğini koruyor. Sevan Nişanyan, 2017 yılında Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından 'silahlı mücadele' çağrısında bulunmuştu. Nişanyan, sosyal medya hesabından, "Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yoktur bu işin" diye yazmıştı. Nişanyan, 25 Ocak'ta yaşanan Elazığ depreminin ardından "Elazığ, Türkiye'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak... kentidir. 'Bunlar yaşamalı, kurtarılmalı' diyenler suça ortak oluyorlar." şeklinde korkunç ifadeler kullanmıştı.