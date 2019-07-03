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Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme: Bu Erdoğan-Beşir anlaşması değil

Eski Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, ülkede yaşanan darbenin ardından gündeme gelen Sevakin Adası ile ilgili konuştu. Süleyman, "Bu bir Erdoğan-Beşir anlaşması değil, iki devlet anlaşmasıdır. Sevakin Türkiye'yeait olacak" dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24
Sevakin Adası ile ilgili flaş gelişme: Bu Erdoğan-Beşir anlaşması değil

Eski Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, Türkiye’ye 99 yıllığına tahsis edilen Sevakin adasındaki durumun yeni yönetimle değişmeyeceğini söyledi. Süleyman, “Bu bir Erdoğan-Beşir anlaşması değil, iki devlet anlaşmasıdır” dedi.

Ömer el-Beşir hükümetinin devrilmesinin ardından BAE, Suud, Mısır bloğunun desteğiyle iç karşılıklıklar ve kaos ortamının sürdüğü Sudan'da Türkiye'ye 99 yıllığına kiralanan Sevakin Adası'nın akıbeti merak konusu oldu.

Eski Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, “İki ülke arası anlaşmalar iki şahıs arasındaki anlaşmalar gibi değerlendirilemez. Bu bir Erdoğan - Beşir anlaşması değil, iki devlet anlaşması ve kararıdır. Sevakin imzalanmış bir anlaşmadır. İmzalanan anlaşmalar baki kalır. Türkiye Sevakin'de kalmaya devam edecek” dedi. Arap basınında Mısır'ın Sudan'dan İhvan üyelerinin iadesini istediği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Süleyman, “Bize dünyanın herhangi bir yerinden gelen mülteciyi geri çevirmeyiz. Mültecilere kapımız açık. Bizden böyle bir iade istenmedi ondan iade söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Askeri yönetimin devamı imkansız

Sudan'da hükümetin devrilmesinin ardından yönetimi devr alan Askeri Geçiş Konseyi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Süleyman, “ Askeri konseyin yönetimde kalması imkansız. Şuanda siyasal boşluk nedeniyle asker yönetiyor. Ama, bu geçici bir durum. Seçimlerle düzelecek. Sudan halkı kendi söz söylemek istiyor” diye konuştu.

Hükümet meselesi değil

Sudan ve Türk halkları arasında kadim bir ilişki olduğunu vurgulayan Süleyman, “Türkiye ve Sudan arasında tarihi ilişkiler var. İleride Sudan ve Türkiye ilişkileri gelişecek, daha da güçlü olacak. Bu bir hükümet veya devlet başkanı meselesi değil, bundan çok daha öte. Eğer yeni hükümet demokratik şekilde gelirse, daha güçlü Türk-Sudan ilişkileri kurulacak. Türkiye bu noktada tecrübesiyle Sudan'a siyasi ve ekonomik yönden destek olacak. Sudan ve Türkiye arasında herhangi bir sıkıntı yok. Ve Sudan'ın ileriye gitmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Sudan'ın başında kim olursa olsun, Türkiye ile ilişkilerini iyi tutacak çünkü, tutmak zorunda” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24
  1. Sevakin Adası
  2. Sudan

YORUM YAZ

  • SelamSelam29 dk önce
    Bize ne Sudan'dan. Zaten doğru dürüst bir ülke ile ilişki yok , hep kıyıda köşede kalmış geri ülkeler.

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