0553 313 94 23

SeturSelect, birlikte tur düzenlediği ünlüleri misafirleriyle buluşturdu

SeturSelect, Halas vapurunda iki ayrı etkinlikte İranlı yazar Shahzadeh N. Igual ve Ayhan Sicimoğlu'nu ağırladı

22 Şubat 2019 Cuma 15:16
SeturSelect, birlikte tur düzenlediği ünlüleri misafirleriyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - SeturSelect, Halas vapurunda düzenlenen iki ayrı etkinlikte İranlı yazar Shahzadeh N. Igual ve Ayhan Sicimoğlu ile misafirlerini bir araya getirdi.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, SeturSelect, 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk oturumda İranlı yazar Shahzadeh N. Igual’ın konuk olduğu özel bir etkinlikte İran'ı bir İranlı ile tanımak isteyen misafirlerini ağırladı. Aynı günün akşamında ise Ayhan Sicimoğlu'nun en renkli anılarını kendi ağzından dinleme fırsatını kaçırmak istemeyen konuklar Halas vapurunda bir araya geldiler.

SeturSelect, seyahatte farklı deneyimlerin peşinde olan, sıradanlıktan uzaklaşmak isteyen her türlü gelir ve yaş seviyesinden gezginlere hizmet veriyor. Şirket, gezginlere unutamayacakları deneyimleri yaşatarak katma değer sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Yurt Dışı Turlar Müdürü Yeşim Özaltay, "Özel isimlerle seyahat düzenlemek büyük bir ayrıcalık. Biz SeturSelect olarak Ayhan Sicimoğlu ve Shahzadeh N. Igual gibi çok özel isimler ile turlar düzenliyoruz. Ayhan Sicimoğlu gibi bir isimle Gubbio'da trüf mantarı avı turunu belki başkaları da organize edebilir ancak bölgenin kontesinin evinde bizzat kendisiyle yemek yemek ve sohbet edebilmek SeturSelect’in farkıdır, seçkin konuklarımıza bu ve benzer özel deneyimleri sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halas vapurundaki ilk toplantıda İranlı yazar Shahzadeh N. Igual de, İran'ın, binlerce yıllık köklü medeniyeti, misafirperver kültürü ile sıcak ve renkli bir ülke olduğunu belirterek, "Ben de Türkiye'de yaşayan bir İranlı olarak iki ülke arasında köprü olmayı hedefledim. İran'ın bilinmeyen ya da unutulmuş yanlarını birlikte SeturSelect çatısı altında Tebriz, Tahran, İsfahan, Yazd, Şiraz rotamızda keşfedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini iki sevgili arasında kalmış birine benzeten Igual, ne İran'a ne de Türkiye'ye olan sevgisinin hiç bitmediğini kaydetti.

Ayhan Sicimoğlu ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"SeturSelect misafirlerimizin hangi destinasyona giderlerse gitsinler standartların üzerinde, özel deneyimler yaşamak istemelerinden yola çıkarak hayata geçirildi ve çok kısa sürede özel ve seçkin bir deneyim arayan müşterilerimizin gözdesi oldu. Ben tur rehberliği yapmıyorum ama tur rehberlerinin sizi götüremeyeceği yerleri gezmenize olanak sağlıyorum. Damak zevkimize hitap edecek özel rotaları ben belirliyorum. Çünkü biz Türkler kötü yemek yemeyiz değil, yiyemeyiz. O yüzden benim turlarım İtalya, Güney Fransa gibi damak tadımıza uygun ve mutfağını en çok sevdiğimiz bölgelerde gerçekleşiyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:16
  1. SeturSelect

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile buluştu
    1. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    2. BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık..
    3. Büyük skandal! Tanesi 20 bin TL'yi buldu
    4. Dijital çalışma ortamında öncülük..
    5. Fotoğraf yarışmasında güzel eserler..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet..
    7. Mardin’de AK Parti seçim bürosu önünde..
    8. Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler..
    9. GRAFİKLİ - UEFA Avrupa Ligi'nde..
    10. MediaMarkt Türkiye'ye dijital dünyadan..
    11. BBP'den AK Parti'nin adayına destek
    12. Bilim ve eğitim şehri Atakum
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu)..
    14. "En büyük yatırımı gençlere yapıyoruz"
    15. Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon..
    16. Alanya'da binlercesi karaya vurdu!..
    17. Kocamaz, DP adayı olarak seçim..
    18. QNB Finansbank'a Bonds & Loans'tan 4..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, bunun..
    20. Milyonluk takımları deviren..
    21. Pekcan, ticaret il müdürleriyle bir..
    22. İstanbul genelinde "Kurt Kapanı"..
    23. "İstiklal Marşı'mıza saygısızlık asla..
    24. Özel bireyler ilk kez spor turnuvasında
    25. Kuşlubahçe’de dere temizliği tamamlandı
    26. ABD askerlerine ait olduğu düşünülen..
    27. Iğdır’da STK’lar Hocalı katliamını..
    28. Haliliye Belediyesi koşusunu..
    29. Nijeryalılar yarın sandık başına..
    30. İl Sağlık Müdürlüğünden YOTA eğitimi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...