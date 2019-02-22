SeturSelect, birlikte tur düzenlediği ünlüleri misafirleriyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - SeturSelect, Halas vapurunda düzenlenen iki ayrı etkinlikte İranlı yazar Shahzadeh N. Igual ve Ayhan Sicimoğlu ile misafirlerini bir araya getirdi.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, SeturSelect, 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk oturumda İranlı yazar Shahzadeh N. Igual’ın konuk olduğu özel bir etkinlikte İran'ı bir İranlı ile tanımak isteyen misafirlerini ağırladı. Aynı günün akşamında ise Ayhan Sicimoğlu'nun en renkli anılarını kendi ağzından dinleme fırsatını kaçırmak istemeyen konuklar Halas vapurunda bir araya geldiler.

SeturSelect, seyahatte farklı deneyimlerin peşinde olan, sıradanlıktan uzaklaşmak isteyen her türlü gelir ve yaş seviyesinden gezginlere hizmet veriyor. Şirket, gezginlere unutamayacakları deneyimleri yaşatarak katma değer sağlamayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Yurt Dışı Turlar Müdürü Yeşim Özaltay, "Özel isimlerle seyahat düzenlemek büyük bir ayrıcalık. Biz SeturSelect olarak Ayhan Sicimoğlu ve Shahzadeh N. Igual gibi çok özel isimler ile turlar düzenliyoruz. Ayhan Sicimoğlu gibi bir isimle Gubbio'da trüf mantarı avı turunu belki başkaları da organize edebilir ancak bölgenin kontesinin evinde bizzat kendisiyle yemek yemek ve sohbet edebilmek SeturSelect’in farkıdır, seçkin konuklarımıza bu ve benzer özel deneyimleri sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halas vapurundaki ilk toplantıda İranlı yazar Shahzadeh N. Igual de, İran'ın, binlerce yıllık köklü medeniyeti, misafirperver kültürü ile sıcak ve renkli bir ülke olduğunu belirterek, "Ben de Türkiye'de yaşayan bir İranlı olarak iki ülke arasında köprü olmayı hedefledim. İran'ın bilinmeyen ya da unutulmuş yanlarını birlikte SeturSelect çatısı altında Tebriz, Tahran, İsfahan, Yazd, Şiraz rotamızda keşfedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini iki sevgili arasında kalmış birine benzeten Igual, ne İran'a ne de Türkiye'ye olan sevgisinin hiç bitmediğini kaydetti.

Ayhan Sicimoğlu ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"SeturSelect misafirlerimizin hangi destinasyona giderlerse gitsinler standartların üzerinde, özel deneyimler yaşamak istemelerinden yola çıkarak hayata geçirildi ve çok kısa sürede özel ve seçkin bir deneyim arayan müşterilerimizin gözdesi oldu. Ben tur rehberliği yapmıyorum ama tur rehberlerinin sizi götüremeyeceği yerleri gezmenize olanak sağlıyorum. Damak zevkimize hitap edecek özel rotaları ben belirliyorum. Çünkü biz Türkler kötü yemek yemeyiz değil, yiyemeyiz. O yüzden benim turlarım İtalya, Güney Fransa gibi damak tadımıza uygun ve mutfağını en çok sevdiğimiz bölgelerde gerçekleşiyor."