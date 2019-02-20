Setur Marinaları CNR Avrasya Boat Show'da

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, 23 Şubat- 3 Mart'ta 14’üncüsü düzenlenen CNR Avrasya Boat Show'a katılıyor.

Setur Marinas'tan yapılan açıklamaya göre, denizcilik sektörünün önde gelen isimleriyle bin 500'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapan fuarda, Setur Marinaları katılımcı ve ziyaretçilerle fuara özel sunduğu fırsatları ve 2019 yılı kampanyalarını paylaşacak.

CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen fuarın Hall 2'deki 2-A03.1 standında yerini alacak Setur Marinaları, yenilenen web sitesi ile yeni aplikasyonlarının da tanıtımını gerçekleştirecek.

Toplam 10 marinasıyla Türkiye'de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen en önemli marka olan Setur Marinaları, yaz-kış kampanyaları, sahip olduğu marina zinciriyle konaklamada sunduğu fırsatları ve tekne boylarına göre uygulanan özel fiyat avantajlarını fuarda ziyaretçilerle paylaşacak.

Ayrıca kullanıcı dostu yeni Setur Marinas aplikasyonunun detayları ile yenilenen www.seturmarinas.com web sitesinin pek çok bilgiye erişimi kolaylaştıran yüzünü de yine CNR Avrasya Boat Show'daki stantlarında aktaracaklar.