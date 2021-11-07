Sette ölümlü kazada suçlu kim? Trump'tan dikkat çeken iddia

Ünlü aktör Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ederken, soruşturmanın da baş şüphelisi konumundaki silah sorumlusu ilk kez açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Donald Trump da şüpheleri Alec Baldwin'in üzerine yoğunlaştıracak yeni bir iddiayla gündeme geldi.

Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust filminin setinde meydana gelen trajik kazayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

63 yaşındaki oyuncu Alec Baldwin, elindeki kurusıkı silahtaki gerçek mermiyle, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kazara öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı. Ölümlü kazada gerçek merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyor. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed açıklama yaparak, yeni iddiaları gündeme getirdi. Avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yapan Reed, kazanın olduğu gün söz konusu silahı kontrol ettiğini belirtti ve "Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı" dedi.

Reed'in bu sözleri olayla ilgili "kaza mı sabotaj mı" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Bu durumun davanın seyrini değiştirebileceği de gelen bilgiler arasında.

Trump'tan dikkat çeken iddia

Eski ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar radyo sunucusu Chris Stigall'ın podcast'inde Rust olayına ve Baldwin'in rolüne değindi. Trump canlı yayında yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Baldwin için "Onu yıllarca izledim, o sorunlu bir adam" ifadelerini kullanan Trump, silahın içerisindeki kurşunların onun tarafından yerleştirilmiş olabileceğini iddia etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hutchins'in eşi avukat tuttu ve trajediyi mahkemeye taşıma kararı aldı.

Aynı haberlere göre, 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan dava, aralarında Alec Baldwin'in de olduğu pek çok kişiyi hakim karşısına çıkacak.

Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.

Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'ın diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.

Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını, bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde, soruşturmanın merkezindeki isimlerle ilgili haberler ABD basınının gündemindeydi. Buna göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.

Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls, yaptığı ilk açıklamada, "Umarım bu trajedi, endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder" demişti.

Fakat 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden biri yapıyor.

Basına yansıyan soruşturma tutanaklarına göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin, dava hakkında sorulara cevap vermemiş, buna, polislerin kendisine verdiği konuşmama emrini gerekçe göstermişti.