  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

2020-04-23 02:57:42 -
Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

KONYA (AA) - Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Konya'nın boş kalan meydan, cadde ve sokaklarını, gece saatlerinde havadan görüntüledi.

Bakanlığın genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi.

Kentteki ışıklı tabelalara "Lütfen Sokağa Çıkmayın" yazıları yansıtıldı.  Emniyet güçleri ana arterlerde kontrol sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı