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Dünya Sessiz vedası: Çin'deki bakır fabrikası hakkında karar verildi! Dev fabrika kapatıyor, hakkında açıklama yaptı
Dünya

Sessiz vedası: Çin'deki bakır fabrikası hakkında karar verildi! Dev fabrika kapatıyor, hakkında açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 20:57:00 - 2024-09-18 07:52:34
Sessiz vedası: Çin'deki bakır fabrikası hakkında karar verildi! Dev fabrika kapatıyor, hakkında açıklama yaptı

Yerli bakır üretiminde rakip olan Çin'deki bakır fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Önemli bir açıklama geldi. Dev bakır üreticisi fabrikasını kapatma kararı aldığını açıkladı.

China Daye Non-Ferrous Metals Mining'in Çin'deki bakır tesislerinde çıkan yangının üretimin durmasına neden olduğu bildirildi.

China Daye Non-Ferrous Metals Mining kapatma süresinin uzunluğu veya yangının nedeni hakkında yorum talebine yanıt vermedi.

Durdurma, bu yıl benzeri görülmemiş açıkla karşı karşıya kalan bakır hammaddelerinin piyasaya sürülmesi anlamına gelebilir.

Kaynaklar, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Daye operasyonlarındaki yangının Cumartesi günü sülfürik asit tesisinde çıktığını bildirdi.

Kaynaklar, birincil izabe işleminin durdurulmasına rağmen Daye'nin rafinerisinin hurda ve blister gibi ara ürünler kullanarak bakır katot üretmek üzere kısmi olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.

China Nonferrous Mining Corp'un bir iştiraki olan Daye, yangının etkisini hesaba kattıktan sonra bu yıl 680.000 ton bakır katot üretmeyi beklediğini bildirdi.

Şirket Mart ayında 870.000 ton bakır katot üretimi hedeflediğini açıklamıştı.

 

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