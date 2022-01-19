Sessiz ve derinden geliyor! Bu sektörde istihdam patlaması olabilir

Yeni Akit/Ankara

Oyun şirketleri personel sayısını ve uzmanlığını geliştirmeye devam ederken, üniversitelerde de bu alana dönük eğitimlerde yoğunluk dikkat çekiyor. Son zamanlarda birçok üniversitede açılan Oyun Tasarımı bölümleri dikkat çekerken, diğer branşlarda da oyun üretimine yönelik eğitimlerin müfredata girmesi göze çarpıyor. Ancak oyun şirketlerinin yetişmiş personele olan ihtiyacı gün geçtikçe büyüyor.

Oyun sektöründe kalifiye personel ihtiyacı gün geçtikçe artıyor

2015 yılından beri oyun sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Mayadem ise 2025 yılına kadar mevcut çalışan sayısını en az yüzde 60 büyüteceğini ön görüyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Mayadem CEO’su Uğur Tılıkoğlu, “Oyun sektörüne giderek artan bir ilgi söz konusu ve bu alanda oluşan talebi karşılayabilmek adına oyun şirketleri olarak bizlerin yeterli sayıda ve yüksek kalifiye personel ihtiyacımız gün geçtikçe artıyor. Biz de önümüzdeki dönemde Mayadem’in büyümesini göz önünde bulundurduğumuzda ekibimizi 2025 yılına kadar en az yüzde 60 oranında artırmamız gerektiğini ön görüyoruz. Bu anlamda alanında yetkin kişilere sektörde bugün ihtiyaç olduğu gibi, gelecekte de bu ihtiyacın katlanarak artacağını söylemek yanlış olmaz. İnsan kaynağı ihtiyacın katlanması ile birlikte, şirketler arasında kalifiye personele ulaşmak için büyük bir mücadele var. Her ne kadar sektöre yayılmamış olsa da, zaman zaman etik dışı insan kaynakları faaliyetlerine de üzülerek şahit oluyoruz. Burada özellikle sektördeki genç arkadaşların iş tekliflerini değerlendirirken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, teklif aldıkları oyun şirketlerinin etik değerlere saygılı olduklarına emin olmalarıdır” diye konuştu.