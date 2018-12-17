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Sessiz sedasız şehit olanlar da dua bekliyor

Görünmeden, bilinmeden çalışırken şehit olan istihbarat görevlileri, binlerce kişinin katıldığı cenaze merasimleriyle uğurlanan diğer şehitlerimizin aksine, aile yakınları ve birkaç silah arkadaşının katıldığı cenaze merasimiyle sessiz sedasız ebediyete uğurlanıyorlar.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:51
Sessiz sedasız şehit olanlar da dua bekliyor

Muhammet Kutlu  Ankara

Görevleri gereği vatan için, millet için, bayrak için canını hiçe sayarak görünmeden, bilinmeden çalışırken şehit olan istihbarat görevlileri, binlerce kişinin katıldığı cenaze merasimleriyle sonsuzluğa uğurlanan diğer şehitlerimizin aksine, aile yakınları ve birkaç silah arkadaşının katıldığı cenaze merasimiyle sessiz sedasız bu dünyadan uğurlanıyorlar. Güvenlik uzmanı Oktay Tepe, istihbarat şehitlerinin ruhlarının da dua beklediğini hatırlatarak, “İstihbarat şehitlerimiz için de, ülkemizin kurtarıcıları, kahraman askerlerimiz, kahraman polislerimiz ve diğer güvenlik görevlilerimize dua edilirken dua edilsin. İnanın bu vatanı korumak için şehit olan binlerce istihbaratçımızın ruhları, böylece şad olacaktır” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:51
  1. Ankara
  2. istihbarat görevlileri
  3. cenaze merasimleri
  4. Güvenlik uzmanı Oktay Tepe

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