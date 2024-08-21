  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sessiz sedasız iflas etti: Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... Mücadele mesajı
Ekonomi

Sessiz sedasız iflas etti: Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... Mücadele mesajı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 18:22:00 - 2024-08-21 18:27:26
Sessiz sedasız iflas etti: Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... Mücadele mesajı

Milyonlarca insana zarar veren viski devi Mackmyra’nın iflas etti! Ünlü firma iflas ettiğini açıkladı.

Alkolün zararları, ortaya çıkardığı etkileri ve toplumda oluşturduğu olumsuz durumları herkesçe biliniyorken Peş peşe gelen konkordato ve iflas haberlerine İsveç’te viski markası da eklendi.

Sevindiren iflas...

İFLAS DİLEKÇESİ SUNULDU! KAYYIM ATANACAK

Adeta sessiz sedasız gerçekleşen iflas kapsamında merkezi İsveç’te bulunan Mackmyra Svensk Whisky, 19 Ağustos tarihinde mahkemeye ilgili dilekçeyi sundu. İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre bölge mahkemesi şirkete iflas sürecini yönetmek için kayyım atayacak.

‘SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK’
ÖNE ÇIKAN VİDEO

thespiritsbusiness'com tarafından servis edilen haberde konuya ilişkin mücadele mesajı veren Mackmyra Svensk Whisky CEO’su, Petter Ski, "Şirketin faaliyetlerine devam etmesinin maalesef mümkün olmadığını büyük bir üzüntüyle belirtmek zorundayız. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, şirketin kârlılığı ve nakit akışıyla başa çıkmak için çok çabaladı. Hem personelin hem de yönetimin harika çalışmalarına rağmen, devam etmek hâlâ mümkün değil.” dedi.

bu haber Svensk Whisky CEO’sun aksine milyonlarca kişi tarafından sevindiren bir haber olarak karşılandı!

25 yıllık geçmişi olan marka için kayyımın önemli girişimlerde bulunmasını umduğunu söyleyen Ski, "İflas mütevelli heyetinin şimdi şirket değerleriyle yapıcı bir şeyler yapma ve Mackmyra markasını ve 25 yıllık geçmişini güvence altına alma şansına sahip olmasını içtenlikle umuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçici CEO Patrick Björsjö şunları söyledi:

"Bu, özellikle personelimiz, inanılmaz sadık müşterilerimiz ve elçilerimiz için üzücü bir karar. Bu duygu, şirketin 25. yıl dönümünde ve şirketin kârlılığa ve parlak bir geleceğe doğru gidişatını gerçekten yönlendirdiğimiz bir zamanda gerçekleşmesi gerçeğiyle doğal olarak daha da artıyor."

Restoran zinciri Red Lobster, iflas etti!
Restoran zinciri Red Lobster, iflas etti!

Ekonomi

Restoran zinciri Red Lobster, iflas etti!

Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor!
Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor!

Ekonomi

Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor!

Almanya'da bir şirket daha iflas etti: Zorunda kaldık, çok üzgünüz diye ilan etti!
Almanya'da bir şirket daha iflas etti: Zorunda kaldık, çok üzgünüz diye ilan etti!

Ekonomi

Almanya'da bir şirket daha iflas etti: Zorunda kaldık, çok üzgünüz diye ilan etti!

Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!
Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!

Dünya

Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!

Tarım şirketi iflas etti... Kötü haber maalesef geldi!
Tarım şirketi iflas etti... Kötü haber maalesef geldi!

Ekonomi

Tarım şirketi iflas etti... Kötü haber maalesef geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23