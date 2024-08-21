Sessiz sedasız iflas etti: Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... Mücadele mesajı

Alkolün zararları, ortaya çıkardığı etkileri ve toplumda oluşturduğu olumsuz durumları herkesçe biliniyorken Peş peşe gelen konkordato ve iflas haberlerine İsveç’te viski markası da eklendi.

Sevindiren iflas...

İFLAS DİLEKÇESİ SUNULDU! KAYYIM ATANACAK

Adeta sessiz sedasız gerçekleşen iflas kapsamında merkezi İsveç’te bulunan Mackmyra Svensk Whisky, 19 Ağustos tarihinde mahkemeye ilgili dilekçeyi sundu. İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre bölge mahkemesi şirkete iflas sürecini yönetmek için kayyım atayacak.

‘SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK’

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thespiritsbusiness'com tarafından servis edilen haberde konuya ilişkin mücadele mesajı veren Mackmyra Svensk Whisky CEO’su, Petter Ski, "Şirketin faaliyetlerine devam etmesinin maalesef mümkün olmadığını büyük bir üzüntüyle belirtmek zorundayız. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, şirketin kârlılığı ve nakit akışıyla başa çıkmak için çok çabaladı. Hem personelin hem de yönetimin harika çalışmalarına rağmen, devam etmek hâlâ mümkün değil.” dedi.

bu haber Svensk Whisky CEO’sun aksine milyonlarca kişi tarafından sevindiren bir haber olarak karşılandı!

25 yıllık geçmişi olan marka için kayyımın önemli girişimlerde bulunmasını umduğunu söyleyen Ski, "İflas mütevelli heyetinin şimdi şirket değerleriyle yapıcı bir şeyler yapma ve Mackmyra markasını ve 25 yıllık geçmişini güvence altına alma şansına sahip olmasını içtenlikle umuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçici CEO Patrick Björsjö şunları söyledi:

"Bu, özellikle personelimiz, inanılmaz sadık müşterilerimiz ve elçilerimiz için üzücü bir karar. Bu duygu, şirketin 25. yıl dönümünde ve şirketin kârlılığa ve parlak bir geleceğe doğru gidişatını gerçekten yönlendirdiğimiz bir zamanda gerçekleşmesi gerçeğiyle doğal olarak daha da artıyor."