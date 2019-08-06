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‘Sessiz gol sevinci’nin hikayesi

Takımının Avrupa maçında attığı gole kantinini işlettiği etüt merkezinde öğrencileri rahatsız etmemek için sessiz sevinen ve bu davranışıyla büyük alkış alan Tamer Kırlıoğlu, ilginç gol sevinciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Burada üniversiteye hazırlanan öğrenciler var.

06 Ağustos 2019 Salı 11:14
‘Sessiz gol sevinci’nin hikayesi

Takımının Avrupa maçında attığı gole kantinini işlettiği etüt merkezinde öğrencileri rahatsız etmemek için sessiz sevinen ve bu davranışıyla büyük alkış alan Tamer Kırlıoğlu, ilginç gol sevinciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Burada üniversiteye hazırlanan öğrenciler var. Onlara rahatsızlık vermemek için tepkimizi sınırda tutmamız gerekiyordu. Bağırmak hoş olmazdı, biz de fiziki anlamda bir gol sevinci yaşadık” dedi.


Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 1-0 yenerek tur atladığı maçı kantinini işlettiği etüt merkezinde izlediği esnada Jahovic’ten gelen gole kimseye rahatsızlık vermemek için sessiz sevinen ve bu davranışıyla büyük takdir toplayan Malatyalı taraftar Tamer Kırlıoğlu, ilginç sevincinin hikayesini İHA’ya anlattı.



“Malatya halkı Avrupa’yı özlemişti”


Yeni Malatyaspor’un iyi bir taraftarı olduğunu kaydeden Tamer Kırlıoğlu, “Malatya’nın son 5 yılda gerçekten Türk futboluna fayda sağladığını düşünüyorum. Türk futbolunda kendimizden söz ettirdik. Artık Avrupa’ya açılmaya başladık. TFF 2. Lig Beyaz Grup’tan Avrupa’ya 5 senede gelmek gerçekten Türk futbolunun başarısıdır diye düşünüyorum. Bu gol sevincini de hakemin rezil kararları ile son dakika gerçekten kendimizi kaybetmişiz, baya heyecanlı bir sevinç oldu. Turu geçtik inşallah diğer maçı da alacağız. Malatya halkı Avrupa’yı özlemişti” dedi.



“Tepkimizi sınırda tutmamız gerekiyordu”


Fanatik taraftar tüm Türkiye’nin gündemine oturan gol sevincinin hikayesini de anlatarak şunları söyledi:


“Burada genellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler var. Onlara rahatsızlık vermemek için tepkimizi sınırda tutmamız gerekiyordu. Burada bağırmak hoş olmazdı, biz de fiziki anlamda bir gol sevinci yaşadık. Yeni Malatyaspor’un bütün maçlarına gidiyorum. Bu tutkum Malatyaspor küme düştüğü zaman başlamıştı. O zaman çok sınırlı sayıda maçı kaçırmışımdır. Her şey o zaman başladı. Kötü günleri geride bıraktık iyi günler başladı. Yeni Malatyaspor 2. Lig’de iken bizde 4 büyüklerin hayranlığı vardı. Ama biz hiçbir zaman onlardan olmadık. Biz kendi memleketimizin takımına sahip çıktık. Türkiye artık bizi tanıyor, kendimizi Avrupa ya açtık.”



“Sevinçten dolayı o anı fazla hatırlamıyorum”


Gol sevinci esnasında kendini kaybettiğini ve bir şey hatırlamadığını belirten Tamer Kırlıoğlu, “Ben gol sevincinden sonra merak ettim kamera kaydetmiş midir diye, çünkü ben o an kendimi fazla hatırlamıyorum sevinçten dolayı. Çıktım salona kadar, ondan sonra tekrar kantine döndüm. O zaman dedim ben ne yapıyorum diye. Sonra yeniden maçı izlemeye başladım" diye konuştu.


Öte yandan fanatik taraftarın renkli görüntüleri kulübün resmi organlarından da paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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