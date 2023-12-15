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Teknoloji Sessiz ama tehlikeli! Sıfır tıklama tehdidi
Teknoloji

Sessiz ama tehlikeli! Sıfır tıklama tehdidi

Yeniakit Publisher
2023-12-15 15:53:00 - 2023-12-15 15:53:53
Sessiz ama tehlikeli! Sıfır tıklama tehdidi

Hızlı mesajlaşma giderek yaygınlaşıyor. Özellikle gençler arasında daha yaygın olan bu iletişim şekli çok önemli bir iletişim ve kişisel bağlantı biçimi haline geldi.

Sıfır tıklama saldırısı ağırlıklı olarak  mesajlaşma, SMS hatta e-posta gibi uygulamalardaki güvenlik açıklarına dayanır. Kullanıcıları virüslü bir eki açarak veya sahte bir bağlantıya tıklayarak erişim sağlamaları için kandırmaya yönelik geleneksel istismar yöntemlerinin aksine sıfır tıklama  saldırıları bu tür bir etkileşim gerektirmez. Belirli bir uygulamanın yamalanmamış bir güvenlik açığı varsa, saldırgan veri akışını kurcalayabilir. Bu bir görüntü ya da göndermek üzere olduğunuz bir metin olabilir. Bu medya içinde, bilginiz olmadan kötü amaçlı kod çalıştırmak için bir güvenlik açığından yararlanan manipüle edilmiş verileri gizleyebilirler.

Bu etkileşim eksikliği, kötü niyetli faaliyetlerin izlenmesini zorlaştırarak tehdit aktörlerinin tespitten kaçmasını kolaylaştırır. Casus yazılım, takip yazılımı veya diğer kötü amaçlı yazılım türlerinin yüklenmesini sağlar. Suçluların virüs bulaşmış bir cihazı izlemesine, takip etmesine ve veri toplamasına olanak tanır.

WhatsApp'ın da başına geldi!

Örneğin 2019 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, cevapsız bir aramanın uygulamanın kodu içindeki bir güvenlik açığından yararlanabileceği belirli bir sıfır tıklama saldırısına karşı savunmasız olduğu keşfedildi. Bu şekilde saldırganlar, casus yazılım bulaştırmak için uygulamanın yüklü olduğu cihazı ele geçirebiliyordu. Neyse ki geliştiriciler bu açığı kapatmayı başardılar ancak bu vaka cevapsız bir aramanın bile bir enfeksiyonu tetikleyebildiğini gösteriyor.

Sıfır tıklamaya koruma var mı?

Eset değerlendirmesine göre; artık giderek daha fazla şirket sıfır tıklama ile başa çıkmaya odaklanıyor. Örneğin, Samsung cep telefonları artık Knox güvenlik platformunun bir parçası olan Samsung Message Guard adlı, görüntü ekleri olarak gizlenmiş görünmez tehditlere maruz kalmayı sınırlandırarak kullanıcıları önceden koruyan bir çözüm sunuyor. SMG dosyaları parça parça kontrol eder ve onları kontrollü bir ortamda bir sandbox’da işler, bu birçok modern antivirüs çözümünün sahip olduğu bir işleve benzer. Apple'ın iMessage içindeki verileri benzer şekilde kontrol eden BlastDoor güvenlik çözümü de iMessage uygulamasını korumalı alana alarak mesaj ve işletim sistemi etkileşimini engelliyor, böylece tehditlerin hizmetin dışına ulaşması zorlaşıyor.

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