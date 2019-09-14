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Sesli çocuk kitapları 172 bin çocuğa ulaştı

Çankaya Belediyesi, basılı olarak 500 bin adet dağıttığı çocuk kitapları serisini, internet ortamında 172 bin kişiye ulaştırdı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
Sesli çocuk kitapları 172 bin çocuğa ulaştı

Çankaya Belediyesi, basılı olarak 500 bin adet dağıttığı çocuk kitapları serisini, internet ortamında 172 bin kişiye ulaştırdı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in çocuklara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Çankaya Çocuk Kitapları Serisi, Çankayalı çocuklar başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen taleplerle birlikte yurttaki diğer çocuklara da ulaşırken, internet ortamındaki “Sesli Çocuk Kitapları Serisi” de 172 bin çocuğa ulaştı.


Çankaya Belediyesinin Bilim Hikayeleri, TükenmezHayatlar ve Tükenmez Kitaplar adlı çocuk kitabı serileri seslendirilerek belediyenin internet sayfasındaki yerini aldı. Elektronik ortamda bugüne kadar 172 bin çocuk sayfaya erişim sağladı. 3 set ve toplam 26 adet kitaptan oluşan serileri basılı olarak Türkiye’nin en ücra köy okulları da dahil olmak üzere binlerce çocuğa ulaştıran Çankaya Belediyesinin elektronik ortamda sağladığı bu hizmet de büyük ilgi gördü.


Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tradresinden ulaşılabilecek Sesli Çocuk Kitapları Serisi içinde Bilim Hikayeleri Serisi öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor. Rüzgarın oluşması, çikolatanın erimesi, yer çekimi, havanın dolaşımı, sesin oluşması gibi merak edilen bilimsel konuların anlatıldığı eserler arasında, ‘Arni Rüzgarı Merak Ediyor’, ‘Çikolatam Neden Eriyor?’, ‘Tim, Elma ve Yer çekimi’, ‘Didi Enerji İstiyor’, ‘Riki’nin Robotu’, ‘Kanatlının Pusulası’, ‘Kuki Donmuş Gölde’, ‘Uçan Balonlar’, ‘Eğlencenin Sesi’, ‘Hava Her Yerde’ adlı 10 farklı kitap yer alıyor.


Dünya Klasikleri Serisi Başlığı Altında ise ‘Ağustos Böceklerinin Şarkısı’, ‘Bencil Dev’, ‘Bremen Mızıkacıları, ‘Son yaprak’, ‘Yaşıyor Yaşamıyor’, ‘Yeni Yıl Hediyesi’ kitapları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
  1. kitap
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