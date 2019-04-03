Sesi Görenler Futbol Ligi - Ligde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak

ANKARA (AA) - Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek. Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek. Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler

Çankaya Belediyesi GESK-Bursa Yıldırım Belediyesi GESK

Denizli GESK-TURGED

Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK

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