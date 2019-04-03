Sesi Görenler Futbol Ligi
- Ligde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak03 Nisan 2019 Çarşamba 11:53
ANKARA (AA) - Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek.
Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek.
Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.
İlk hafta maçlarının programı şöyle:
15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler
Çankaya Belediyesi GESK-Bursa Yıldırım Belediyesi GESK
Denizli GESK-TURGED
Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK
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