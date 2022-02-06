Ses kısıklığı için birebir! Sadece bir bardağı yeterli oluyor
Ses kısıklığı gribal enfeksiyon veya kovide bağlı gelişebiliyor. Yapılan araştırmalara göre ise meyan kökü ses kısıklığına şifa oluyor. Peki meyan kökü çayı nasıl yapılır?
Meyan kökü çayı tarifi merak ediliyor. Peki meyan kökünün faydaları neler? İşte yanıtı...
Meyan kökü çayı nasıl demlenir
Uzmanlar meyan kökünün ses kısıklığına iyi geldiğini, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanıldığını belirtiyor.
Kaynatılıp şerbeti de yapılan meyan kökü, çay ve toz halinde de tüketilebilir.
Tarifi
Meyan kökü çayının genel ölçüsü 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan köküdür.
Eğer demlik içinde hazırlamak istiyorsanız 1 çay kaşığı meyan kökünü demliğe ekleyin. Üzerine 1 fincan sıcak su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.
Sonrasında içmek için süzüp tüketebilirsiniz.