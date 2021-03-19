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Yerel Servisle araç çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

Servisle araç çarpıştı! Yaralılar var

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:37:00 -
Servisle araç çarpıştı! Yaralılar var

Kayseri'deki kaza, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K. yönetimindeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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