Servis ücreti alan restorana 274 bin lira ceza!

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, İstanbul’un Beyoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimde müşterilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit etti. İşletmeye 274 bin 137 lira idari yaptırım uygulandı.

Yapılan incelemelerde işletmenin 6 Haziran tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda tüketicilerden "servis ücreti" adı altında ilave ücret tahsil ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CEZA 560 BİN LİRAYA ÇIKTI

Ayrıca iş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığının belirlendiği ve bu kapsamda 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığının belirlenmesi üzerine ilgili ürünler hakkında inceleme başlatıldığı ve dosyanın Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği ifade edildi.