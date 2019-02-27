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"Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni isimlere ışık tutacaktır"

- Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin:"Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takım antrenörlüğüne gelmesi, ülkemiz tekvandosuna yeni bir dinamizm, heyecan katacak"- Servet Tazegül:"Sporculuk kariyerimde kazandığım tecrübeleri gençlere aktarmaya çalışacağım"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
"Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni isimlere ışık tutacaktır"

ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takım antrenörlüğüne gelmesi, ülkemiz tekvandosuna yeni bir dinamizm, heyecan katacak." ifadesini kullandı.

Şahin, yaptığı açıklamada, aktif spor kariyerini sonlandıran olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül'ün milli takım antrenörlüğüne getirildiğini hatırlattı.

Servet Tazegül'ün tecrübelerini genç sporculara aktaracağını belirten Şahin, "Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takım antrenörlüğüne gelmesi ülkemiz tekvandosuna yeni bir dinamizm, heyecan katacak. Başarısı ve tecrübesi yeni isimlere ışık tutacaktır. Ülkemize ve spor camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Tazegül'e yeni görevinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bizim başarımızın sırrı tüm kurum ve kurullarıyla, antrenör, idareci, hakem ve sporcularımızla bir arada olmamızdan, çalışıp gayret etmemizden ve birbirimizi sevmemizden geçiyor. Sporcu, antrenör, idareci ve bu spora emeği geçmiş herkesi seviyor ve bağrımıza basarak başarımız için görev veriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Cennet vatan ülkemizi seviyoruz. Ülkesini seven herkes, başarı için ay-yıldızlı şanlı bayrağımız için, yüce Türk milleti için birlikte hareket eder. Bunun için de kapımız, gönlümüz herkese açık."


- Tazegül: "Tecrübelerimi aktaracağım"


Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet Tazegül ise bundan sonra gençlerin gelişimi ve Tük tekvandosunun daha da başarılı olması için çalışacağını vurguladı.

Sporculuk kariyerinde önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Tazegül, "Tekvandoya bundan sonra antrenör olarak hizmet edeceğim. Sporculuk kariyerimde kazandığım tecrübeleri gençlere aktarmaya çalışacağım. Hem hoca hem de ağabey olarak onlara elimden gelen desteği vereceğim. Bizler her daim hedeflerimizi büyük tutarak önümüzdeki 2020 Tokyo Olimpiyatları'na son sürat hazırlanmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
  1. antrenörlük
  2. Metin Şahin
  3. Milli Takım
  4. Servet Tazegül

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