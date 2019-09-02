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Sertab Erener Harbiye'de konser verdi

Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan Sertab Erener, "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:36
Sertab Erener Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Aynı zamanda söz yazarı olan ünlü şarkıcı, Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Elektrik ve akustik bölümlerden oluşan konserde sanatçı, müzik hayatı boyunca sevilen şarkılarını bazen akustik olarak seyircilerin alkışları eşliğinde bazen de dans ederek söyledi.

Televizyon geçmişine dair arşivindeki çeşitli videoları da konser boyunca ekranlardan izleterek hayranlarına gösteren Sertab Erener, konservatuvar döneminde çıktığı ilk televizyon programını, hazırladığı birçok reklam müziğini seyircilerin beğenisine sundu.

Erener, sahnede yaptığı konuşmada, hazırladığı reklam müzikleri sayesinde uzun yıllar stüdyo konusunda iyi tecrübe kazandığını belirterek, "Şarkı söylemede hızlı oldum. Çünkü zaman paraydı. Beni çok seviyorlardı. Çünkü ben stüdyoda parçayı hızlıca söyleyip çıkıyordum. Kimseye de çok fazla para kaybettirmedim. Bu sayede Sezen'i (Aksu) tanıdım. Hatta Sezen'e vokal yaptığım yıllardır." dedi.

Sanatçı, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

- "Önemli olan yeniden ayağa kalkmak"

Sertab Erener, ilk albümünün fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Albüm bitemiyordu. Ben hastaneydim çünkü. (Sezen Aksu) 'Çıkacaksın, geleceksin ve biz bu albümü bitireceğiz. Yoksa bu albüm çıkmayacak.' dedi. Bu sözler bana öyle bir motivasyon oldu ki, bazen insanlara gerçekten bir tokat gerekiyor. Ben o cümleyi, ayağa kalkmak olarak algıladım. Yıkılmak olarak değil. Benim yapımda da var. Biraz savaşçıyımdır. Sonra ben hastaneden çıkarak çekime geldim. Ayakta duramıyordum. Arkadan birileri beni tutuyordu. Çünkü 2 aydır yatıyordum. Hiç kıyafetim yoktu ki insanlar fotoğraf çekimlerinde heyecanlanırlar, hazırlanırlar. Çekimde giydiğim kıyafetlerin hepsi Sezen'indi. Çok zorlu bir dönemdi. Hayatta birçok zorluk yaşanıyor ama önemli olan o zorluklardan sonra yeniden küllerinden doğup, ayağa kalkmak ve ders almaktır."

Konuşmasında ailesinden de bahseden ünlü sanatçı, "Rahmetli babam avukattı. Çok hak ve hukukla büyüdüm. Annem de bir sanatçıydı. Resim yapardı. Babama aşık olunca okulunu bırakmış, fakat çok da pişmandır. Beni inandığım, bildiğim ve ben olan her şey konusunda beni özgür bıraktılar." diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, aralarında "Yalnızlık Senfonisi", "Belki de Dönerim", "İstanbul", "Vur Yüreğim", "Everyway That I Can"in bulunduğu birçok şarkı seslendiren sanatçı, 2,5 saat performans sergiledi.

Konserde ayrıca Erener'in vokalliğini üstlenen Zeynep Doruk da geçen ay çıkardığı "Unutmasınlar" adlı ilk albümünden bir eser söyledi.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:36
  1. Harbiye Açık Hava Konserleri
  2. konser
  3. Sertab Erener

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