Sert tepki: Dertleri darbecilerden hesap sorulmasın!

YENİ AKİT / ANKARA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'nü Türk yargısını kınama gününe dönüştüren muhalif siyasilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Algı oluşturmak için yapıyorlar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “Bazı muhalif siyasilerin #DünyaHukukGünü kutlama mesajlarına baktığımızda, #10Temmuz’u kutlama değil; #TürkYargısı’nı kınama gününe dönüştürdüklerini görüyoruz. Geçmişte yargının tarafsız ve bağımsız olduğundan bahisle günümüzde yargının bağımsızlığını yitirdiğini söylüyorlar. Her konuda olduğu gibi ‘yargı’ konusunda da yoğun bir yıpratma ve algı çalışmasını ısrarla sürdürüyorlar. Bunu adalete güven duygusunu azaltarak toplumsal barış ve huzuru dinamitlemek, hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülke algısı oluşturmak için yapıyorlar” dedi.

"Türk Yargısı, her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız"

Tunç şöyle devam etti: “Öncelikle şunu net olarak söyleyebiliriz ki, bugün Türk Yargısı, her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır. Yargı,milletimizin yargısıdır, millet adına karar verir, hatalı kararları olabilir,ancak bu hatalı kararları yine yargının kendi içinde düzeltme imkanı vardır. Bazı münferit dava ve kararlardan yola çıkarak topyekün Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olmadığı kampanyasını yapmak, Adaletin tesisi için fedakarca çalışan tüm Hakim, Savcı ve yargı camiasını inciten bir durumdur. Ak Parti’nin işbaşı yaptığı 2002’den bu yana temel kanunlarımız çağımız ihtiyacına göre yenilenmiş, adliyeler merdiven altından kurtulmuş, fiziki ve teknik imkanlarla donatılmıştır. İstinaf yolu, AYM Bireysel Başvuru yolu ile hatalı kararları düzeltme imkanları genişletilmiştir”

"‘5000 tane hakim aldım, elbette kendi örgütümden alacaktım’ diyenlerin dönemlerini de yaşadı bu millet"

“Yargıyı yıpratmak, adalete olan güveni azaltmak, devletin dibine dinamit koymaktır, milletin huzur ve barışına kastetmektir” diyen Tunç, “Böyle bir kaos ortamının iktidarı yıpratacağını ve kendilerinin de böylece iktidara gelebileceğini düşünenler geçmişten ders çıkarmayanlardır. Geçmişte, yargıyı arka bahçe görenler, ‘5000 tane hakim aldım, elbette kendi örgütümden alacaktım’ diyenlerin dönemlerini de yaşadı bu millet. Başörtüsü serbest olsun diye imza attığımız için DGM’de yargılandığımız günleri unutmadık. Onların özledikleri yargı, darbe mağdurlarını yargılayıp asan, ‘sizi buraya getiren irade böyle istiyor’ diyen, milli irade düşmanlarının huzurunda hazır ola geçen bir yargı” ifadelerini kullandı.

"Darbecilerin yargılanmasından rahatsızlar"

Tunç, “Bugün, yargımız darbecileri yargılıyor, darbe mağdurlarını değil; 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz darbecilerinden hesap soran bir yargı var. İşte bütün rahatsızlıklar da bundan. İstiyorlar ki yargı, teröre sırtını dayayanları yargılamasın, Gezi kalkışması ile ülkeyi ateşe vermek isteyenleri soruşturup kovuşturmasın, darbecilerden hesap sorulmasın. Terörü destekleyenlere kalemşörlere dokunulmasın. Darbe suçluları ile irtibat ve iltisaklı olanlarla, milletin seçtiklerine sabah akşam küfreden milli irade düşmanlarıyla, yaşam hakkına en büyük tehdit olan terör sempatizanlarıyla kolkola yürüyenlerin 'Hak Hukuk Adalet' seslenişi sahte bir slogandan ibarettir” diye konuştu.