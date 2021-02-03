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Spor Sert açıklama: Türkiye'de maç yönetmesin
Spor

Sert açıklama: Türkiye'de maç yönetmesin

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından mücadelenin hakemi Alper Ulusoy hakkında sert bir açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:30:00 -
Sert açıklama: Türkiye'de maç yönetmesin

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

Yılmaz, Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bu yönetim hafızalarımızda kalacaktır." başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir. Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır."

Yılmaz, haklarını arama konusunda asla geri adım atmayacaklarını Türk futbol kamuoyu ve taraftarın bilmesini istedi.

Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonuna, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından sağ gözünün yanında şişlik oluşan Hakan Özmert'in fotoğraflarına yer vererek, "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadesiyle paylaşımda bulundu.

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