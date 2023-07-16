Sermiyan Midyat hakareti affetmedi
Sermiyan Midyat, sosyal medyada kendisine hakaret eden Recep Sağlam'dan şikayetçi oldu. Sağlam 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden Recep Sağlam'dan şikayetçi oldu. Midyat, Sağlam'ın 'Şeref...z, Antalya'ya gidince Rusça, İngilizce konuşan olunca nereye gidiyorsun' paylaşımı nedeniyle milyonlarca kişi önünde itibarının zedelendiğini öne sürdü. Mahkeme oyuncuyu haklı bulup bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı ayrıca 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.