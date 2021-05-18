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Biyografi Şermin’in kızını kim oynuyor? Bir Zamanlar Çukurova’da Şermin Yaman’ın kızı kimdir?
Biyografi

Şermin’in kızını kim oynuyor? Bir Zamanlar Çukurova’da Şermin Yaman’ın kızı kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile izleyiciyi yine ekran başına kilitlenecek. Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’in, Demir Yaman’a karşı düşmanlığı Çukurova’yı yakmaya devam ederken, Demir ve Züleyha’nın Fikret hakkındaki kararları yeni gelişmelere gebe olurken, ağzında bakla ıslanmayan Yamanların yeğeni Şermin’in Paris’te bulunan kızı Çukurova’ya dönüyor. Peki Şermin’in kızını kim oynuyor? Bir Zamanlar Çukurova’da Şermin Yaman’ın kızı kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:59:00 - 2021-05-18 17:02:01
Şermin’in kızını kim oynuyor? Bir Zamanlar Çukurova’da Şermin Yaman’ın kızı kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova 97. Bölüm Fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacağı da merak edilmeye başlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizi oyuncuları Demir, Züleyha, Ali Rahmet Fekeli, Gaffur, Müjgan Hekimoğlu, Haminne, Şermin Yaman, Saniye, Gülten, Çetin, Fadik, Fikret Fekeli, Sevda Çağlayan, karakterlerinden sonra şimdi de Sabahattin ve Şermin’in kızı Betül diziye dahil oluyor.  

Şermin’in kızını kim oynuyor?

Bir Zamanlar Çukurova’da Şermin Yaman’ın kızı kimdir? ‘Bir Zamanlar Çukurova dizi oyuncu kadrosuna İlayda Çevik’in de katıldığı öğrenildi. Fikret’in Adnan Yaman’ın oğlu olduğunu kabul ettirmek için Demir Yaman’dan intikam almaya devam ediyor. Demir Yaman’ı bitirmek için and içen Fikret’in oyunları sürdüğü bir zamanda Şermin’in kızı Betül ise Çukurova’ya dönmesi dizine dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Peki Şermin’in kızını  Betül kimdir? 

İlayda Çevik kimdir?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim aldı.  İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşadı. Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterini oynamıştı.

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